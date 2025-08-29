Vitinho é destaque no BotafogoVitor Silva / Botafogo

Rio - Lateral-direito, Vitinho foi convocado por Carlo Ancelotti para integrar o elenco da seleção brasileira nos jogos contra Chile e Bolívia, nos próximos dias 4 e 9 de setemebro. O jogador do Botafogo substituirá Vanderson, que se lesionou na panturrilha esquerda.
De acordo com a CBF, o atleta foi cortado "após conversa entre os departamentos médicos do clube francês e da Seleção".
É a primeira vez que o camisa 2 do Glorioso é selecionado para defender a Amarelinha. Destaque desde o ano passado, ele é titular absoluto da equipe comandada por Davide Ancelotti. 

Mais um corte

Da lista original, Carlo Ancelotti precisou fazer o terceiro corte após perder Alex Sandro e Joelinton, também por lesão. Jean Lucas, do Bahia, foi o escolhido para substituir o volante do Newcastle, enquanto o lateral-esquerdo do Flamengo não teve reposição escolhida. 
Os jogadores se apresentam no dia 1º de setembro e só viajam na véspera dos jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.
Vitinho. Carabobo VEN x Botafogo pela Conmebol Libertadores no Estadio Misael Delgado. 06 de Maio de 2025, Carabobo, Valencia, Venezuela. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.