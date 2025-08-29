Chuva de papel picado atrasou o início da partida em cerca de 21 minutos - Reprodução

Publicado 29/08/2025 17:44

As denúncias seguem o código disciplinar ou regulamento de segurança da entidade. A Conmebol, por meio de seu tribunal disciplinar, vai analisar os casos e definir a punição que será aplicada à agremiação do Rio Grande do Sul.

O Inter já apresentou defesa sobre o caso. O regulamento não é tão específico para essa situação de atraso no início do encontro. Porém, ao citar fatos relacionados ao não cumprimento de horário, prevê multas ao clube responsável.

Diante deste cenário, o árbitro da partida, o uruguaio Esteban Ostojich, reuniu os atletas que estavam em campo e retardou o começo do compromisso até que boa parte dos papéis picados fossem retirados. Por conta desse imprevisto, a partida teve um atraso de 21 minutos.

No dia seguinte ao jogo, a diretoria do clube gaúcho afirmou que a ação dos papéis picados faziam parte da programação, mas não foi executada da forma planejada.