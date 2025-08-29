Chuva de papel picado atrasou o início da partida em cerca de 21 minutosReprodução
Inter é denunciado por 'chuva' de papel picado em jogo contra o Flamengo
Colorado também foi advertido por outras irregularidades; confira
Palmeiras anuncia a contratação de Andreas Pereira, ex-Flamengo
Vínculo com o Alviverde vai até 31 de dezembro de 2028
Vanderson é cortado, e Vitinho, do Botafogo, é convocado pela Seleção
Lateral do Mônaco se lesionou e deu espaço para o jogador do Glorioso ser selecionado pela primeira vez
Álvaro Montoro é convocado pela seleção argentina sub-20
Período serve de preparação para a Copa do Mundo da categoria
Norris faz melhor tempo do dia e domina segundo treino no GP da Holanda; Bortoleto é 13º
Segunda atividade do dia foi caótica e teve quatro incidentes
Nottingham Forest acerta a contratação de John, do Botafogo
Goleiro deve realizar exames médicos já neste fim de semana para reforçar o clube inglês
