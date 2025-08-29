Abel Neto estava no grupo Disney desde 2018 - Reprodução / ESPN

Abel Neto estava no grupo Disney desde 2018Reprodução / ESPN

Publicado 29/08/2025 16:01 | Atualizado 29/08/2025 16:06

Em busca de aumentar sua presença no mundo digital, a ESPN decidiu encerrar o programa 'F360' e demitir o apresentador Abel Neto, que comandava a atração. O ex-Globo foi comunicado da decisão logo após comandar a edição da manhã desta sexta-feira (29).

Segundo a emissora, o projeto deixará a grade diária no dia 8 de setembro. O plano é ter novidades para a faixa matinal, "integrando TV e plataformas digitais em uma estratégia voltada a um público mais jovem e diverso".

A tendência é que o recém-contratado André Hernan comande uma atração, que vai substituir o 'F360'. A informação é da 'Folha de São Paulo'.

Abel Neto chegou ao grupo Disney em 2018. Inicialmente, começou no Fox Sports e e, após a fusão com a ESPN, passou a integrar a equipe do canal esportivo.

O jornalista iniciou a carreira em 1997, no Lance!, e três anos depois foi contratado pela Globo. Durante sua passagem pela emissora, foi setorista dos clubes paulistas, cobriu Copas do Mundo e comandou programas na TV aberta, na GloboNews e no Sportv.