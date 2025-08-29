Anthony Curti (à esquerda) aceitou a proposta da Globo. Paulo Antunes decidiu permanecer na ESPN - Reprodução

Publicado 29/08/2025 13:30 | Atualizado 29/08/2025 14:31

Rio - A Globo reforçou o time de comentaristas por causa da NFL, a liga de futebol americano. Com isso, a emissora contratou o comentarista Antony Curti, ex-ESPN. Já Paulo Antunes, por sua vez, recusou a proposta e a chance de reeditar a parceria com o narrador Everaldo Marques na telinha.

A emissora procurou Paulo Antunes, que fez uma dupla de sucesso ao lado do narrador Everaldo Marques nas transmissões da NFL na ESPN. Porém, o comentarista decidiu permanecer na Disney, já que ele mora nos Estados Unidos e o seu contrato é ligado com a matriz americana. Antony Curti, por sua vez, aceitou a proposta e comunicou a saída nesta sexta-feira (29).

Antony Curti trabalhava na ESPN desde 2014. Ele atuava como comentarista dos jogos de futebol americano e beisebol. Além disso, também teve participações como co-apresentador do programa ESPN League, que é dedicado aos esportes americanos. Curti é o criador e editor-chefe do site Pro Football, especializado em futebol americano, desde 2010.

Globo terá transmissão exclusiva do Super Bowl

A Globo assinou contrato com a NFL na última terça-feira (26). O acordo inicial será de três temporadas, com transmissão ao vivo de um pacote completo de jogos, sendo a maioria de forma exclusiva, como o Super Bowl, a decisão do campeonato. As partidas terão transmissão do SporTV e GE TV.

Além do Super Bowl, que deixará de ser transmitido pela ESPN no Brasil, estão incluídas as partidas da pré-temporada, jogos da temporada regular, incluindo a partida de abertura, em São Paulo, no próximo dia 5, além dos tradicionais duelos do Dia de Ação de Graças e confrontos em horários nobres, como o Thursday Night, nas noites de quinta, e o Sunday Night Football, aos domingos.