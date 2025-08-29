Ravena Hanielly é musa dos Jogos Olímpicos - Reprodução / Instagram

Publicado 29/08/2025 14:20

Rio - A musa dos Jogos Olímpicos de Paris, Ravena Hanielly, utilizou suas redes sociais para demonstrar sua alegria após ter feito um preenchimento nos glúteos. A beldade afirmou que curtiu bastante o resultado e falou sobre a operação.

"Como vocês estão? Bom como vocês já sabem, eu fiz o procedimento nos glúteos e estou amando o resultado", escreveu a musa em seu perfil no Instagram.

Dona de um corpo escultural, Ravena tem mais de 262 mil seguidores no Instagram (@ravenahanniely.oficial). Ela contou que já planeja um novo procedimento.

"Estou pensando em voltar ao Brasil e colocar mais 150 ml de cada lado, hahaha! Afinal, tudo o que é bom pode sempre melhorar, né? Já estou com 300 ml de bumbum e, gente, quando faço treinos intensos, ele quase dobra de tamanho! Eu amo isso, porque fica uma estética super natural!