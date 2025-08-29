Ravena Hanielly é musa dos Jogos OlímpicosReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio -  A musa dos Jogos Olímpicos de Paris, Ravena Hanielly, utilizou suas redes sociais para demonstrar sua alegria após ter feito um preenchimento nos glúteos. A beldade afirmou que curtiu bastante o resultado e falou sobre a operação.
fotogaleria
Ravena Hanielly é musa dos Jogos Olímpicos - Reprodução / Instagram
Ravena Hanniely é musa dos Jogos Olímpicos - Reprodução / Instagram
Ravena Hanniely é musa dos Jogos Olímpicos - Reprodução / Instagram
Musa dos Jogos Olímpicos, Ravena Hanniely - Reprodução / Instagram
Musa dos Jogos Olímpicos, Ravena Hanniely - Reprodução / Instagram
Musa dos Jogos Olímpicos, Ravena Hanniely - Reprodução / Instagram
Ravena Hanniely é musa dos Jogos Olímpicos - Reprodução / Instagram
Ravena Hanniely é musa dos Jogos Olímpicos - Reprodução / Instagram
Ravena Hanniely é musa dos Jogos Olímpicos - Reprodução / Instagram
Ravena Hanniely é musa dos Jogos Olímpicos - @raphaelgpadua/ CO Assessoria
Ravena Hanniely é musa dos Jogos Olímpicos - @raphaelgpadua/ CO Assessoria
Ravena Hanniely com a camisa do Manchester United - Reprodução / Instagram
Musa dos Jogos Olímpicos, Ravena Hanniely - Reprodução / Instagram
Musa dos Jogos Olímpicos, Ravena Hanniely - Reprodução / Instagram
Ravena Hanniely explorou aplicativo em Paris - Reprodução / Instagram
Ravena Hanniely explorou aplicativo em Paris - Reprodução / Instagram
Ravena Hanniely explorou aplicativo em Paris - Reprodução / Instagram
Ravena Hanniely explorou aplicativo em Paris - Reprodução / Instagram
Ravena Hanniely explorou aplicativo em Paris - Reprodução / Instagram
Ravena Hanniely explorou aplicativo em Paris - Reprodução / Instagram
Ravena Hanniely explorou aplicativo em Paris - Reprodução / Instagram
Ravena Hanniely explorou aplicativo em Paris - Divulgação | CO - Assessoria
Ravena Hanniely explorou aplicativo em Paris - Reprodução / Instagram
Ravena Hanniely explorou aplicativo em Paris - Reprodução / Instagram
Ravena Hanniely explorou aplicativo em Paris - Reprodução / Instagram
Ravena Hanniely explorou aplicativo em Paris - Reprodução / Instagram
"Como vocês estão? Bom como vocês já sabem, eu fiz o procedimento nos glúteos e estou amando o resultado", escreveu a musa em seu perfil no Instagram.
Dona de um corpo escultural, Ravena tem mais de 262 mil seguidores no Instagram (@ravenahanniely.oficial). Ela contou que já planeja um novo procedimento.
"Estou pensando em voltar ao Brasil e colocar mais 150 ml de cada lado, hahaha! Afinal, tudo o que é bom pode sempre melhorar, né? Já estou com 300 ml de bumbum e, gente, quando faço treinos intensos, ele quase dobra de tamanho! Eu amo isso, porque fica uma estética super natural!