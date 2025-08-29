Luis Enrique agrediu João Pedro após a vitória do Chelsea sobre o PSG - Juan Mabromata / AFP

Publicado 29/08/2025 12:49 | Atualizado 29/08/2025 12:59

Rio- A briga entre Luis Enrique, técnico do PSG, e João Pedro, atacante do Chelsea na final do Mundial de Clubes, não vai impactar em prejuízos para o espanhol. Segundo os jornais ‘AS’ e ‘L'Équipe’, a Fifa decidiu não aplicar nenhuma punição ao técnico pelo tapa no rosto do jogador brasileiro.



O Comitê Disciplinar da Fifa não encaminhou o caso à Uefa nem à liga francesa, o que garantiu a Luis Enrique a permanência sem sanções. Já João Neves, expulso por puxar o cabelo de Cucurella, recebeu suspensão de dois jogos e acabou desfalcando o PSG na Supercopa Europeia e na estreia do Campeonato Francês contra o Nantes.

O treinador espanhol chegou a ser punido com suspensão e multa pela agressão ao atacante do Chelsea, demonstrando arrependimento na coletiva de imprensa. A situação não trouxe consequência para sua passagem pelo PSG, que não recebeu nenhuma notificação oficial.

"No final da partida, houve uma situação que acredito que poderia ter sido evitada por todos. Meu objetivo sempre foi separar os jogadores. No final da partida, houve uma série de empurrões; eu sempre quis evitar que isso acontecesse. Não tenho problema em expressar meus sentimentos. Esta é uma situação que todos podem evitar. Vou evitar que ela se agrave. Repito, não é a melhor coisa a fazer e não tenho mais nada a acrescentar", disse Luis Enrique após a partida.