Luis Enrique agrediu João Pedro após a vitória do Chelsea sobre o PSGJuan Mabromata / AFP
Treinador do PSG não será punido pela Fifa por agressão a atacante da Seleção
Episódio ocorreu na final do Mundial de Clubes
Comitê da CBF não vê pênalti em lance polêmico em Vasco x Botafogo
Em campo, o árbitro Anderson Daronco não apontou infração e o VAR, comandado por Rodolpho Toski Marques, não interviu
Globo lança novo canal digital esportivo e anuncia novidades
GE TV transmitirá jogos da Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e outros esportes. Estreia será no dia 4, com jogo entre Brasil e Chile, no Maracanã
Xabi Alonso elogia atuação de Vini Jr depois de começo no banco: 'Ele será crucial'
Atacante, de 25 anos, fez um dos gols em vitória do Real
Flamengo assina novo termo de compromisso com a Prefeitura sobre terreno do Gasômetro
Rubro-Negro terá mais tempo para concluir a obra do seu estádio
Atlético-MG oficializa saída de Cuca
Treinador, de 62 anos, deixou o clube após derrota para o Cruzeiro
