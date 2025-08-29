Vini Jr e Mbappé em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid
Xabi Alonso elogia atuação de Vini Jr depois de começo no banco: 'Ele será crucial'
Atacante, de 25 anos, fez um dos gols em vitória do Real
Flamengo assina novo termo de compromisso com a Prefeitura sobre terreno do Gasômetro
Rubro-Negro terá mais tempo para concluir a obra do seu estádio
Atlético-MG oficializa saída de Cuca
Treinador, de 62 anos, deixou o clube após derrota para o Cruzeiro
Norris lidera primeiro treino do GP da Holanda, e Bortoleto fica em 9º
Brasileiro fica quatro posições na frente do companheiro de equipe
Nova tentativa de clube inglês pela contratação de John seria por empréstimo, diz jornal
Botafogo teria recusado primeira proposta do West Ham
Bruno Henrique desiste de recurso no STJ para anular investigação
Jogador é acusado de tomar um cartão amarelo para beneficiar apostadores durante o Brasileiro de 2023
