Vini Jr e Mbappé em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 29/08/2025 12:10

Espanha - Autor de um dos gols da vitória do Real Madrid sobre o Oviedo por 3 a 0, o atacante Vini Jr, de 25 anos, recebeu elogios de Xabi Alonso depois de começar a partida no banco. O espanhol afirmou que o brasileiro vai ser peça fundamental no elenco do clube espanhol na atual temporada.

"Estou muito feliz com o Vini. Contra o Oviedo, ele mostrou que pode ter um grande impacto vindo do banco. Estamos apenas começando... e ele será crucial", afirmou o treinador.

Xabi Alonso destacou a força do elenco do Real Madrid e citou que será importante um pensamento coletivo por parte das estrelas para uma temporada positiva.

"Num vestiário, o fundamental é que todos estejam dispostos a contribuir, seja dentro ou fora de campo. Acreditar verdadeiramente nisso é fundamental. E todos aqui acreditam. Vinicius é importante nisso, Valverde, Courtois... todos são muito importantes", concluiu.