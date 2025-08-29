Cuca em treino do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético

Publicado 29/08/2025 11:16

Minas Gerais - Dois dias depois da derrota para o Cruzeiro, na MRV Arena, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Atlético-MG oficializou a saída de Cuca do comando técnico do clube. Além do treinador, Cuquinha, seu irmão e auxiliar técnico, também deixou a equipe mineira.

"Entendo a demissão. Acho que ela se justifica pelos últimos resultados no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, perdemos jogadores importantíssimos que nos fizeram muita falta. Agradeço a todos os jogadores pela luta, entrega e parceria que tiveram comigo, sem restrições! Agradeço à comissão técnica e a todo o Staf. Obrigado ao Carlos Alberto, Pedro, Victor e Bracks. À diretoria, meu muito obrigado pela confiança. Aos torcedores, categoria em que me incluo, fica uma sensação ruim. Queria ser campeão novamente com eles. Tinha muita expectativa na Copa Sul-Americana. Minha alegria era fazê-los felizes. Nada apaga tudo o que fizemos juntos. O Galo sempre estará no meu coração e da minha família. Muito obrigado a todos!", disse Cuca.

Cuca encerrou sua quarta passagem pelo Galo com 47 jogos, 22 vitórias, 13 empates e 12 derrotas (56% de aproveitamento), e o título estadual de 2025, que completou o hexacampeonato mineiro.

O treinador é um ídolo do Atlético-MG, tendo conquistado a Libertadores de 2013, o Brasileiro e a Copa do Brasil de 2021, além de quatro troféus do Campeonato Mineiro (2012, 2013, 2021 e 2025).