Globo lançou a GE TV, seu novo canal digital gratuito de entretenimento esportivo - Bob Paulino/Globo

Globo lançou a GE TV, seu novo canal digital gratuito de entretenimento esportivoBob Paulino/Globo

Publicado 29/08/2025 12:30 | Atualizado 29/08/2025 12:36

Rio - A Globo lançou nesta sexta-feira (29) a "GE TV", o seu novo canal digital gratuito de entretenimento esportivo. Com foco em transmissões e eventos ao vivo, o projeto estreia no próximo dia 4, com o jogo entre Brasil e Chile, no Maracanã, pela penúltima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

"A ansiedade está gigantesca. Foi montada uma verdadeira seleção para a Ge TV e eu acho que um dos fatores que vai fazer total diferença quando estivermos no ar é o entrosamento que todo mundo já tem antes mesmo da estreia", disse Fred Bruno.

O canal oferecerá, além dos jogos, conteúdos esportivos com uma abordagem que mistura esporte e entretenimento, mais digital e interativa. A equipe terá Fred Bruno e Mariana Spinelli como anfitriões. Na narração, Jorge Iggor. Nos comentários, Bruno Formiga, Luana Maluf e Andre Balada. Na beira do campo, Sofia Miranda e Jordana Araújo.

"Nós vamos fazer um canal com a qualidade da Globo e do jeito que funciona na internet. Todo mundo aqui já se conhece e eu sinto que o público que acompanha esporte também já sabe pelo menos um pouquinho do perfil de cada um. Estamos muito animados", completou Mariana Spinelli.

O novo canal já conta com os direitos do futebol de clubes, como Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, além das seleções masculina e feminina. O GE TV também transmitirá outros eventos esportivos, como NFL, Liga das Nações de Vôlei, WSL, SLS, entre outros novos formatos.

"Estou muito empolgado. Minha carreira precisava de algo assim, um desafio deste tamanho. Uma marca como a Globo, com toda a tradição que tem de transmissões esportivas de décadas, navegando nesse mundo da internet, dessa linguagem diferente, é algo que motiva demais. Estamos começando um livro em branco, do zero, numa empresa que já é gigantesca, então a motivação, o otimismo e a esperança estão no nível mais elevado", afirmou o narrador Jorge Iggor.

Além de perfis exclusivos em redes sociais como Instagram e TikTok, o canal fará parte da rede multi-plataforma da Globo. Na estreia, o público poderá acessar a GE TV pelo Globoplay (substituindo o GE Fast), pelo YouTube (substituindo o canal do GE), pela Samsung TV Plus, na Claro e no portal ge.globo. Ainda em setembro, o canal estará disponível na LG e TCL.