Momento em que a bola pega no braço de Marlon Freitas, do Botafogo - Reprodução / TV Globo

Publicado 29/08/2025 12:40

Em campo, o árbitro Anderson Daronco - que estava de frente para a jogada - não apontou infração e o VAR, comandado por Rodolpho Toski Marques, não interviu.

"Não houve pênalti no lance citado. A bola bate no braço e no peito do jogador do Botafogo. A parte do braço que tem contato com a bola está à frente do corpo, sem ampliar seu espaço corporal considerando a direção da bola", disse o parecer divulgado pela entidade nesta sexta-feira (29).

A decisão da vaga será no dia 11 de setembro (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos. Em caso de nova igualdade, a classificação precisará ser definida nos pênaltis. Quem avançar vai enfrentar Bahia ou Fluminense nas semifinais.