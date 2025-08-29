Momento em que a bola pega no braço de Marlon Freitas, do BotafogoReprodução / TV Globo

Rio - O Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI) de arbitragem da CBF considerou correta a não marcação de pênalti para o Vasco em um lance polêmico no empate em 1 a 1 com o Botafogo, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, em São Januário. Na ocasião, logo no começo do segundo tempo, Rayan finalizou e a bola pegou no braço de Marlon Freitas.
Em campo, o árbitro Anderson Daronco - que estava de frente para a jogada - não apontou infração e o VAR, comandado por Rodolpho Toski Marques, não interviu.
"Não houve pênalti no lance citado. A bola bate no braço e no peito do jogador do Botafogo. A parte do braço que tem contato com a bola está à frente do corpo, sem ampliar seu espaço corporal considerando a direção da bola", disse o parecer divulgado pela entidade nesta sexta-feira (29). 
A decisão da vaga será no dia 11 de setembro (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos. Em caso de nova igualdade, a classificação precisará ser definida nos pênaltis. Quem avançar vai enfrentar Bahia ou Fluminense nas semifinais.
