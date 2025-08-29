Filho de Rubens Barrichello, Fernando "Fefo" Barrichello vai competir pela AIX Racing na Fórmula 3 em 2026 - Divulgação

Publicado 29/08/2025 14:30

Rio - Filho de Rubens Barrichello, Fernando "Fefo" vai disputar a Fórmula 3 em 2026. O jovem, de 19 anos, foi anunciado nesta sexta-feira (29) pela AIX Racing. Além dos compromissos na próxima temporada, ele também vai disputar a última etapa deste ano, em Monza, na Itália.

"Estou extremamente grato por essa oportunidade - muito trabalho duro foi colocado para chegar a esse momento. Estou empolgado por me juntar à AIX Racing e lutar por coisas grandes. Que honra poder representar o nosso Brasil em algo tão grande. Vamos com tudo", disse o jovem.

Nascido em 2005, Fefo é o filho mais novo de Rubens Barrichello. Ele começou a competir no kart em 2015, com apenas dez anos. Em 2022, migrou para os monopostos e disputou a Fórmula 4 Brasil, terminando a competição em sétimo lugar com duas vitórias.

O caçula de Rubinho estava na Eurofórmula desde 2024. Na sua primeira temporada na competição, ficou em terceiro lugar. Na Fórmula 3, Fefo vai correr ao lado de Yevan David, piloto de Sri Lanka. Por enquanto, ele é o único brasileiro confirmado na categoria.

O Brasil terá representantes nas três categorias de Fórmula em 2026. Na principal categoria, Bortoleto representa o país na Fórmula 1. Na F2, Rafael Câmara está confirmado após ter vencido a F3 com uma etapa de antecedência neste ano, além de Emerson Fittipaldi Jr, o Emmo.

Rubens Barrichello correu na Fórmula 1 entre 1993 e 2011. O piloto defendeu equipes como Jordan, Stewart, Ferrari, Honda, Brawn e Williams. Ao todo, ele disputou 326 etapas, com 322 largadas, 11 vitórias e 68 pódios, além de 14 pole positions.