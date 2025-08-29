São Paulo - Nesta sexta-feira (29), o Red Bull Bragantino anunciou a contratação do zagueiro Alix Vinícius, que foi alvo do Botafogo na janela. O defensor pertence ao Atlético-GO e chega ao clube paulista por empréstimo válido até o dia 7 de abril de 2026.
"Estava jogando agora domingo contra o Cuiabá, logo em seguida tive que viajar para cá, mas estou pronto. Creio que vou chegar para ajudar meus companheiros. Quando eu estiver dentro de campo, vou dar meu máximo para que a gente possa conseguir nossos objetivos", disse Alix Vinícius, à 'Massa Bruta TV'.
O primeiro clube do zagueiro foi o Tigres do Brasil, onde se profissionalizou. No futebol carioca, ele também passou por Artsul, Cabofriense e Volta Redonda.
"Quando chegou a proposta, eu não pensei duas vezes. Quando eu cheguei aqui, uma estrutura surreal. Agradeço também ao Red Bull Bragantino pela confiança no meu trabalho. Quando recebi a informação do interesse, falei com o Juninho Capixaba, ele me falou da estrutura. Sei que é um clube competitivo, muito decente, correto, e essa foi a minha decisão", afirmou.
Sem acordo por Alix Vinícius, o Alvinegro fechou a contratação de Gabriel Bahia. O zagueiro firmou vínculo de empréstimo junto ao Volta Redonda até março de 2026, com obrigação de compra caso as metas estabelecidas no acordo sejam alcançadas.
Interesse do Botafogo
O Glorioso buscou um zagueiro na janela de transferências e tentou a contratação de Alix Vinícius. O Botafogo chegou a fazer três ofertas ao Atlético-GO, mas não houve acordo.
Recentemente, antes do acerto com o Bragantino, o presidente do clube goiano, Adson Batista, disse que a negociação com o Alvinegro estava "totalmente travada".
"Ficamos conversando uns dez dias de maneira muito intensa. O Alessandro (Brito), executivo do Botafogo, é um cara muito sério, muito profissional, muito decente. Mas eu pago conta com dinheiro. Não pago com boas atitudes, com boas intenções", disse Adson Batista, à 'BandNews Goiânia', na ocasião.
"O Botafogo quer parcelar e me trouxe muita insegurança em relação a isso para o Atlético-GO. Chegamos a um valor importante, mas eu tive que recuar. E, nesse momento, a negociação está totalmente travada", completou.
