Andreas Pereira fechou com o PalmeirasDivulgação/Palmeiras

Publicado 29/08/2025 17:12

Nesta sexta-feira (29), o Palmeiras anunciou a contração de Andreas Pereira, ex-Flamengo. O meio-campista, que estava no Fulham (ING), passou por exames médicos durante a semana e assinou vínculo válido até 31 de dezembro de 2028.

"O interesse que o Palmeiras demonstrou por mim foi muito especial e gratificante. Agradeço à presidente Leila Pereira, ao (diretor de futebol) Anderson Barros e ao (técnico) Abel Ferreira por confiarem no meu trabalho e me oferecerem a oportunidade de vestir a camisa de um clube gigantesco. Não vejo a hora de chegar ao Brasil para me juntar aos meus novos companheiros e estar dentro de campo para ajudar a equipe", disse Andreas, ao site do clube.

Andreas nasceu em Duffel, na Bélgica, e se profissionalizou no Manchester United. No futebol europeu, ele também passou por Granada (ESP), Valencia (ESP) e Lazio (ITA) antes de chegar ao Flamengo, em 2021.

Ele defendeu o Rubro-Negro por empréstimo junto ao Manchester United até o meio de 2022. A passagem, porém, ficou marcada pela falha no lance do segundo gol do Palmeiras na final da Libertadores de 2021. O Alviverde foi o campeão daquela edição ao vencer o Fla por 2 a 1.

De volta à Inglaterra, ele foi contratado pelo Fulham, onde estava desde então. Andreas também soma convocações para a seleção brasileira.