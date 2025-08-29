O atacante ganhou destaque no início da temporada, durante o Campeonato Carioca. Ele disputou nove partidas no Estadual e anotou três gols.
Kayke também foi acionado na Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, e no jogo da volta da Recopa Sul-Americana, diante do Racing. Neste ano na base, ele também foi o artilheiro do Glorioso na Dallas Cup, com cinco gols.
No primeiro semestre, o Botafogo renovou o contrato de Kayke. O vínculo do jovem atacante com o Alvinegro até o fim de 2028.
