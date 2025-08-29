O Botafogo emprestou Kayke ao Fortaleza - Divulgação/X @FortalezaEC

Publicado 29/08/2025 18:51

O Fortaleza confirmou, na noite desta sexta-feira (29), a contratação por empréstimo de Kayke, atacante que pertence ao Botafogo . Ele assinou até 30 de junho de 2026 com o Leão do Pici.

O clube cearense confirmou que o jogador de 19 anos foi um pedido do técnico Renato Paiva. O português comandou o Glorioso em parte da temporada e conhece o atleta.

"Com bom porte físico, velocidade e finalização, o jovem de 19 anos tem também a versatilidade de atuar pelos lados", diz um trecho da nota do Fortaleza.

O atacante ganhou destaque no início da temporada, durante o Campeonato Carioca. Ele disputou nove partidas no Estadual e anotou três gols.

Kayke também foi acionado na Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, e no jogo da volta da Recopa Sul-Americana, diante do Racing. Neste ano na base, ele também foi o artilheiro do Glorioso na Dallas Cup, com cinco gols.

No primeiro semestre, o Botafogo renovou o contrato de Kayke. O vínculo do jovem atacante com o Alvinegro até o fim de 2028.