Luis Enrique no jogo entre PSG e TottenhamFranck Fife / AFP

Publicado 29/08/2025 17:50

França - Luis Enrique, ex-treinador do Barcelona e agora comandante do PSG, disse não estar feliz de enfrentar o clube catalão na fase de liga da Champions League. O espanhol falou sobre o sorteio realizado na quinta-feira (28), um dia antes da partida contra o Toulouse, válida pela terceira rodada da Ligue 1.

"É um sentimento positivo e negativo. É bonito voltar a Barcelona, porque é a minha casa e é um clube que busca jogar muito bem futebol, com muitos jogadores de qualidade e um estilo muito ofensivo. É especial disputar esse tipo de partida. Mas, ao mesmo tempo, se devo falar com o coração, enfrentar o time que mais me ajudou não me deixa contente. É um sentimento difícil de explicar", afirmou o técnico.

À frente do time espanhol, Luis Enrique treinou astros como Neymar, Suárez e Messi no título da Champions em 2014/15, quando o Barcelona conquistou a tríplice coroa. Depois disso, antes de assumir o PSG, teve duas passagens pela seleção da Espanha.

Barcelona e PSG vão se reencontrar pela primeira vez no novo formato da competição. O duelo é um dos jogos mais esperados da Champions League, tendo em campo craques como Raphinha, Yamal, Vitinha e Dembélé, na disputa pela Bola de Ouro.