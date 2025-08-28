Kauã Elias entrou em campo oito vezes pelo Shakhtar Donetsk, sendo duas como titularDivulgação / FC Shakhtar Donetsk

Suíça - Cria do Fluminense, Kauã Elias colocou para jogo seu faro de goleador e foi decisivo na classificação do Shakhtar Donetsk para Liga Conferência. O atacante apareceu no duelo com o Servette, da Suíça, na reta final do segundo tempo da prorrogação. 
Com o jogo empatado em 1 a 1 - agregado 2 a 2 -, o moleque de Xerém recebeu passe dentro da área, trouxe a bola para a esquerda e finalizou de canhota para virar o jogo. 
No Shakhtar desde o início do ano, Kauã Elias vive ótima fase neste começo de temporada. Ao todo, marcou cinco gols nos 10 jogos que disputou até aqui. Além disso, deu uma assistência. 
Em breve, o camisa 19 terá a companhia de outro jogador revelado pelo Fluminense. Isaque foi anunciado nesta quinta-feira (28) pelo clube ucraniano, que dará ao Tricolor 10% dos direitos econômicos da jovem promessa.