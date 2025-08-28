Suíça - Cria do Fluminense, Kauã Elias colocou para jogo seu faro de goleador e foi decisivo na classificação do Shakhtar Donetsk para Liga Conferência. O atacante apareceu no duelo com o Servette, da Suíça, na reta final do segundo tempo da prorrogação.
Em breve, o camisa 19 terá a companhia de outro jogador revelado pelo Fluminense. Isaque foi anunciado nesta quinta-feira (28) pelo clube ucraniano, que dará ao Tricolor 10% dos direitos econômicos da jovem promessa.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.