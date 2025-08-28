O presidente do PSG, Nasser Al-KhelaifiJulien de Rosa / AFP
Presidente do PSG quer foco total na Liga dos Campeões
Nasser Al-Khelaifi reforça a importância de esquecer o passado e buscar mais uma conquista continental
Firmino marca pela primeira vez e garante vitória de time no Catar
Brasileiro foi o destaque da vitória do Al Sadd sobre o Al Gharafa por 2 a 0
Jogo da NFL no Brasil terá 'experiência de luxo' em camarote por R$ 180 mil
Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs vão se enfrentar no dia 5 de setembro, na Neo Química Arena
ESPN contrata ex-zagueiro da seleção brasileira para ser comentarista
Reforço foi confirmado pela emissora nesta quinta-feira (28)
Ex-Flamengo vive semana com golaço e convocação: 'Vai ficar marcada'
Fabrício Bruno foi chamado para a Seleção na segunda (25) e fez uma pintura no clássico mineiro na quarta (27)
Neymar realiza trabalho com bola e pode reforçar o Santos contra o Fluminense
Craque deverá voltar aos treinamentos nos próximos dias e a tendência é que seja titular contra o Tricolor
