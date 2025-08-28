O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi - Julien de Rosa / AFP

O presidente do PSG, Nasser Al-KhelaifiJulien de Rosa / AFP

Publicado 28/08/2025

França - Presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi enviou um recado claro ao time após o sorteio dos confrontos da Liga dos Campeões, nesta quinta-feira (28). O pedido do mandatário foi para focar, mais uma vez, na conquista do título continental.

"É a melhor competição de clubes do mundo. Esquecemos o ano passado. Estamos pensando nesta temporada. Confiança sem trabalho não é nada. Estamos pensando jogo a jogo. Vencemos na temporada passada, mas estamos pensando nesta temporada", disse o presidente.

O time de Paris enfrentará Bayern de Munique, Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle e Athetic Bilbao na fase de liga. A tabela é considerada complicada pensando na classificação ao mata-mata do torneio.

Na temporada passada, a vaga do PSG foi conquistada nos playoffs, mesmo depois de um começo ruim na fase de liga. No mata-mata, Brest, Liverpool, Aston Villa, Arsenal e Inter de Milão foram os times derrotados pela equipe de Luis Enrique.