Publicado 24/09/2025 18:03 | Atualizado 24/09/2025 18:04

Arsenal, Manchester City, Newcastle e Tottenham estão classificados para as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Os quatro times entraram em campo nesta quarta-feira (24) e confirmaram o favoritismo contra seus respectivos adversários.

O Arsenal venceu o Port Vale por 2 a 0. Eze abriu o placar logo aos oito minutos do primeiro tempo, e Leandro Trossard deu números finais aos 41 da etapa complementar.

Já o Manchester City superou o Huddersfield Town pelo mesmo placar: 2 a 0. Phil Foden fez o primeiro gol do jogo, aos 18 minutos. Na etapa final, aos 29 minutos, o brasileiro Savinho ampliou a vantagem.

O Newcastle, por sua vez, não economizou nos gols. Os Magpies venceram o Bradford City por 4 a 1. O brasileiro Joelinton marcou duas vezes, assim como William Osula. Andy Cook fez o gol de honra do adversário.

Por fim, o Tottenham despachou o Doncaster Rovers pelo placar de 3 a 0. Os Spurs abriram boa vantagem antes mesmo dos 20 minutos do primeiro tempo, com João Palhinha e Jay McGrath (contra). Nos acréscimos da etapa complementar, Brennan Johnson fechou a conta.