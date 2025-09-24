Messi está no Inter Miami desde 2023 - Chandan Khanna / AFP

Publicado 24/09/2025 17:10

Rio - O meia Mateusz Klich, com passagens por DC United e Atlanta na MLS, deu uma declaração polêmica sobre a presença de Messi nos Estados Unidos. Em entrevista ao canal Foot Truck, o jogador polonês afirmou que o Inter Miami é comandado pelo pai do craque argentino.

"Não recomendo Miami enquanto Messi estiver lá. É um desastre. Pessoas estão deixando o clube, técnicos e fisioterapeutas estão indo embora. Organizacionalmente é ruim. O pai de Messi basicamente comanda o clube. Todos falam espanhol e nada pode ser feito sem o consentimento deles. O próprio clube fica a 45-50 minutos de Miami", disse Klich.

Atualmente, o Inter Miami manda seus jogos no Chase Stadium, que fica entre as cidades de Pompano Beach e Fort Lauderdale, ao norte de Miami. A expectativa é de que o clube passe a jogar em sua cidade a partir do ano que vem, quando inaugurará o Miami Freedom Park, ao lado do Aeroporto Internacional de Miami, com capacidade para 25 mil pessoas.

Messi chegou ao Inter Miami em junho de 2023. Pelo time norte-americano, anotou 64 gols e 31 assistências em 76 jogos.