Messi está no Inter Miami desde 2023Chandan Khanna / AFP
Meia detona gestão do Inter Miami e afirma: ‘Pai do Messi comanda o clube’
Jogador disse que não recomenda o clube da MLS enquanto o craque argentino estiver lá
Jogador de 16 anos é relacionado para Vasco x Bahia; veja a lista
As duas equipes medem forças em São Januário, a partir das 19h30, pelo Brasileirão
Técnico do Liverpool critica atacante do próprio time: 'Estúpido'
Ekitike foi expulso por tirar a camisa para comemorar gol dos Reds na Copa da Liga Inglesa
Vídeo! Após eliminação do Fluminense, jogadores do Lanús aproveitam a praia no Rio
Time argentino empatou com o Tricolor e avançou na Sul-Americana
Felipe Drugovich disputará a Fórmula E em 2025/26
Brasileiro reserva da Aston Martin na F1 será titular de uma equipe pela prmeira vez desde 2022
Após infarto, Hugo Hoyama deve deixar a UTI em 24 horas
Ícone do tênis de mesa brasileiro passou por cirurgia no miocárdio
