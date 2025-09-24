Diego Minete é uma das joias da base do Vasco - Dikran Sahagian | Vasco da Gama

Publicado 24/09/2025 17:01 | Atualizado 24/09/2025 17:05

Rio - O Vasco divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Bahia, válida pelo Brasileirão. A grande novidade é a presença do jovem Diego Minete, de 16 anos. O atacante é um dos destaques da base do Cruz-Maltino.

Em agosto deste ano, o clube informou que assinou contrato profissional com Minete. O vínculo do atacante com o Vasco é válido até o fim de julho de 2028.

Já Lucas Piton segue em tratamento intensivo junto ao Departamento de Saúde e Performance (DESP). O lateral-esquerdo sofreu um trauma grave na panturrilha esquerda no jogo da Copa do Brasil contra o Botafogo, no dia 11 de setembro.

Tchê Tchê não está entre os relacionados e também não aparece no Boletim Médico do clube. O volante se recuperava de um edema na coxa esquerda.

Veja os relacionados

Relacionados do Vasco da Gama para a partida diante do Bahia



Boletim Médico:



Lucas Piton: sofreu um trauma grave na panturrilha esquerda no jogo contra o Botafogo e segue em tratamento intensivo junto ao DESP.



Robert Renan: protocolo de concussão.#VASxBAH… pic.twitter.com/YXy9Woq4XM — Vasco da Gama (@VascodaGama) September 24, 2025

GOLEIROS: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Pablo.

DEFENSORES: Cuesta, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Paulo Henrique, Paulo Ricardo, Puma Rodríguez e Victor Luis.

MEIAS: Barros, Coutinho, Estrella, Euder, Hugo Moura, Mateus Carvalho e Paulinho

ATACANTES: Andrés Gómez, David, Diego Minete, Garre, Matheus França, Nuno Moreira e Vegetti.

Vasco e Bahia vão se enfrentar nesta quarta-feira (24), a partir das 19h30, em São Januário. A partida é válida pelo jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.