Rio - O Vasco divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Bahia, válida pelo Brasileirão. A grande novidade é a presença do jovem Diego Minete, de 16 anos. O atacante é um dos destaques da base do Cruz-Maltino.
Em agosto deste ano, o clube informou que assinou contrato profissional com Minete. O vínculo do atacante com o Vasco é válido até o fim de julho de 2028.
Já Lucas Piton segue em tratamento intensivo junto ao Departamento de Saúde e Performance (DESP). O lateral-esquerdo sofreu um trauma grave na panturrilha esquerda no jogo da Copa do Brasil contra o Botafogo, no dia 11 de setembro.
Tchê Tchê não está entre os relacionados e também não aparece no Boletim Médico do clube. O volante se recuperava de um edema na coxa esquerda.
