Rio - O Vasco divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Bahia, válida pelo Brasileirão. A grande novidade é a presença do jovem Diego Minete, de 16 anos. O atacante é um dos destaques da base do Cruz-Maltino.
Em agosto deste ano, o clube informou que assinou contrato profissional com Minete. O vínculo do atacante com o Vasco é válido até o fim de julho de 2028.
Por outro lado, o técnico Fernando Diniz não contará com Robert Renan, que entrou no protocolo de concussão após um choque de cabeça no clássico com o Flamengo.
Já Lucas Piton segue em tratamento intensivo junto ao Departamento de Saúde e Performance (DESP). O lateral-esquerdo sofreu um trauma grave na panturrilha esquerda no jogo da Copa do Brasil contra o Botafogo, no dia 11 de setembro.
Tchê Tchê não está entre os relacionados e também não aparece no Boletim Médico do clube. O volante se recuperava de um edema na coxa esquerda.
Veja os relacionados

GOLEIROS: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Pablo.
DEFENSORES: Cuesta, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Paulo Henrique, Paulo Ricardo, Puma Rodríguez e Victor Luis.
MEIAS: Barros, Coutinho, Estrella, Euder, Hugo Moura, Mateus Carvalho e Paulinho
ATACANTES: Andrés Gómez, David, Diego Minete, Garre, Matheus França, Nuno Moreira e Vegetti.
Vasco e Bahia vão se enfrentar nesta quarta-feira (24), a partir das 19h30, em São Januário. A partida é válida pelo jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.