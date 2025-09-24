Fernando Diniz em treino do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Publicado 24/09/2025 08:00 | Atualizado 24/09/2025 08:06

Rio - Em momentos de oscilação na temporada, Vasco e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), em São Januário, em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino tenta encerrar o jejum de vitórias no Caldeirão, enquanto o Esquadrão de Aço tenta se reerguer após a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir

O jogo terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Vídeo (streaming).

Como chega o Vasco

Sem vencer há duas rodadas, o Vasco ganhou um pouco mais de fôlego após o empate no clássico com o Flamengo. O bom desempenho diante do rival trouxe esperança e confiança por uma evolução no Brasileirão, mas a ausência de vitórias em casa traz desconfiança.

O Vasco não vence em São Januário pelo Brasileirão desde maio, quando venceu o Fortaleza, na estreia do técnico Fernando Diniz. No último jogo no Caldeirão, vencia por 2 a 1 até o último lance do jogo, quando cedeu o empate ao Ceará e frustrou a festa dos vascaínos.

Como chega o Bahia

Ainda sentindo os sintomas da eliminação para o Fluminense nas quartas de final da Copa do Brasil, o Bahia tenta se reerguer na temporada. Em sexto lugar com 37 pontos, o Esquadrão de Aço não vence há três rodadas e vive uma turbulência sob o comando do técnico Rogério Ceni.

A última vitória do Bahia no Brasileirão aconteceu há um mês. No dia 24 de agosto, o Esquadrão de Aço venceu o Santos por 1 a 0. Desde então, foi goleado pelo Mirassol por 5 a 1, perdeu para o Cruzeiro e empatou com o Ceará, além de conquistar a Copa do Nordeste e cair na Copa do Brasil no período.

Vasco x Bahia

Campeonato Brasileiro – 16ª rodada

Data e horário: 24/09/2025, às 19h30 (de Brasília)

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros e Coutinho; Andrés Gomez, Nuno Moreira (David) e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz

Bahia: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Michel Araújo (Kayky); Sanabria e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Auxiliares: Daniel Luis Marques (SP) e Evandr de Melo Lima (SP)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)