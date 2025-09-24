São Januário - Matheus Lima/Vasco

Publicado 24/09/2025 11:00 | Atualizado 24/09/2025 11:06

Rio - O Vasco renovou o prazo para exercerem a opção de compra do potencial construtivo de São Januário. A extensão para a empresa interessada financiar a obra de reforma do estádio, agora, é válida até o dia 12 de dezembro, de acordo com o "UOL".

O prazo anterior, que era de 60 dias, venceu no último dia 15. Recentemente, a SOD Capital sinalizou que vai exercer a opção de compra em valor superior aos R$ 500 milhões, que era o montante almejado pelo clube para financiar a reforma do estádio.

O Vasco aguarda a publicação do Termo de Transferência, emitido pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Com a posse do documento, o clube poderá avançar para finalizar a venda. O Cruz-Maltino conta com a parceria do Banco Genial na organização dos processos.

Reforma de São Januário

O projeto para o estádio foi desenvolvido pela WTorre, na gestão do ex-presidente Alexandre Campello, e realizado pelo arquiteto Sérgio Dias. O custo da obra inicialmente foi de R$ 506 milhões, mas não teve um martelo batido em relação ao orçamento da reforma. Há um estudo econômico em andamento para a definição da verba.

No projeto inicial, a capacidade de São Januário passaria para 47.383 pessoas, sendo 32.743 em pé na arquibancada. A diretoria vem recebendo consultorias para fazer um planejamento financeiro, mas ainda trabalha com um número entre 43 e 57 mil torcedores. Estão previstas também as construções de duas torres na fachada histórica da sede do Vasco, assim como um novo ginásio poliesportivo.

Além da reforma do estádio, há uma obrigação por lei para que 6% do valor arrecadado com o potencial construtivo sejam utilizados para obras no entorno de São Januário. Na primeira reunião técnica em fevereiro, o Vasco apresentou um projeto inicial à Prefeitura com soluções e intenções de melhorias para a região. O projeto será feito em diálogo direto com o órgão público.

O que é o potencial construtivo?

O potencial construtivo diz o quanto de m² pode-se construir no terreno, respeitando a zona da cidade. São Januário, por exemplo, está localizado em uma região que permite um grande potencial construtivo, mas não o utiliza em sua totalidade.

Por isso, o projeto de lei visa transferir essa "sobra" para que sejam construídos prédios com gabaritos maiores do que o permitido em terrenos especialmente na Barra da Tijuca, na Zona Oeste (RJ), e na Avenida Brasil.

O Vasco garante já ter interessados em adquirir essa transferência, para ter a liberação para construir empreendimentos nesses duas regiões.