Andrés Gómez foi contratado pelo Vasco na última janela de transferênciasMatheus Lima / Vasco
Andrés Gómez vive expectativa por primeiro jogo como titular no Vasco
Colombiano já soma duas assistências em quatro partidas pelo Cruz-Maltino
Vasco renova prazo para empresa exercer opção de compra do potencial construtivo
Clube ainda aguarda a publicação do Termo de Transferência
Vasco x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem
Cruz-Maltino recebe o Esquadrão de Aço, nesta quarta-feira (24), em São Januário
Vasco terá desfalques importantes para enfrentar o Bahia
Rayan, Robert Renan e Piton estão fora; Nuno Moreira é dúvida para o confronto
Vasco pede à Justiça autorização para empréstimo, e VP explica movimento
A quantia seria no valor de até R$ 80 milhões
Vídeo: veja a leitura labial da conversa entre o médico do Vasco e Robert Renan
Zagueiro foi substituído após um choque de cabeça no clássico com o Flamengo
