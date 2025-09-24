Andrés Gómez foi contratado pelo Vasco na última janela de transferências - Matheus Lima / Vasco

Publicado 24/09/2025 12:59

Rio - Contratado pelo Vasco na última janela de transferências, Andrés Gómez vive expectativa para entrar em campo nesta quarta-feira (24) como titular pela primeira vez. O colombiano deve ser escalado por Fernando Diniz na vaga de Rayan, suspenso, para encarar o Bahia, às 19h30 (de Brasília), em São Januário, em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante, que atua em ambos os lados no setor ofensivo, saiu do banco de reservas em quatro oportunidades até aqui e mostrou boas credenciais. Veloz e insinuante, já deu assistências nos jogos contra Corinthians (2-3) e Ceará (2-2).

Ele foi contratado por empréstimo de um ano ao Rennes, da França. Em 2026, o Cruz-Maltino terá a obrigação de comprá-lo. A negociação tem valor estipulado de 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 25,2 milhões) por 60% dos direitos econômicos do jogador.

