Visão aérea de todo complexo no projeto de reforma de São Januário - Reprodução

Visão aérea de todo complexo no projeto de reforma de São JanuárioReprodução

Publicado 24/09/2025 13:45

o Termo de Transferência do potencial construtivo da sede do clube será entregue entre 10 e 15 dias.

Vasco pode ter novidade importante nas próximas duas semanas para dar prosseguimento ao projeto de reforma de São Januário. O secretário municipal de Esportes do Rio, Guilherme Schleder, prometeu ao vereador vascaíno Pedro Duarte (Partido Novo) que

Essa questão burocrática estava travada e adiou a venda do potencial construtivo de São Januário, por mais de R$ 500 milhões. O valor é essencial para o financiamento das obras de reforma do estádio.



O que falta para a venda do potencial construtivo de São Januário

Membro do conselho da reforma do estádio, o vereador Pedro Duarte gravou um vídeo com Guilherme Schleder explicando como foi possível agilizar a burocracia para liberar mais cedo o Termo de Transferência do potencial construtivo.

"Já na semana passada, como saíram as matérias que tinha travado a questão do termo do potencial consultivo, a gente foi entender o que tinha acontecido. Liguei para o Schleder que, como sempre, foi muito solícito e vimos que tinha saído da secretaria de Urbanismo e ido para a Procuradoria. O Schleder falou com o procurador-geral, que na sexta-feira soltou como 'de acordo', 'aprovado', e agora falta só a última secretaria, que é a de Desenvolvimento Urbano, para poder soltar o termo em definitivo", disse o político.

Schleder confirmou que falta pouco para a documentação ser entregue ao Vasco:



"Então agora, realmente, foi para a SMDU (secretaria municipal de Desenvolvimento Urbano), que tem que finalizar o termo para o Vasco poder fazer as vendas. Eu acredito que, no máximo, em 10 a 15 dias, a gente esteja com esse termo na mão para poder começar essa venda do potencial construtiva do Vasco e, finalmente, sair a reforma do estádio de São Januário".