Visão aérea de todo complexo no projeto de reforma de São JanuárioReprodução
Vasco consegue avanço e fica mais perto de ter o dinheiro para a reforma de São Januário
Secretário municipal e vereador confirmam que documento para venda de potencial está para sair
Diniz destaca méritos do Vasco contra o Bahia e reclama da falta de critério da arbitragem
Cruz-Maltino buscou a virada por 3 a 1 após sair perdendo em São Januário
Coutinho pede que Vasco viva cada jogo como 'final' e evita falar em Seleção
Camisa 10 teve grande atuação na vitória por 3 a 1 sobre o Bahia
Vasco vence o Bahia de virada e respira no Brasileirão
Após largar em desvantagem, Cruz-Maltino buscou o resultado de 3 a 1 para quebrar jejum em São Januário
Jogador de 16 anos é relacionado para Vasco x Bahia; veja a lista
As duas equipes medem forças em São Januário, a partir das 19h30, pelo Brasileirão
Vasco consegue avanço e fica mais perto de ter o dinheiro para a reforma de São Januário
Secretário municipal e vereador confirmam que documento para venda de potencial está para sair
Andrés Gómez vive expectativa por primeiro jogo como titular no Vasco
Colombiano já soma duas assistências em quatro partidas pelo Cruz-Maltino
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.