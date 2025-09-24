Fernando Diniz - Matheus Lima/Vasco

Fernando Diniz Matheus Lima/Vasco

Publicado 24/09/2025 23:07

vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, nesta quarta-feira (24), em São Januário. O treinador fez questão de destacar os méritos de sua equipe, que correu atrás da virada após sair perdendo. Rio - Fernando Diniz foi só elogios para o Vasco após a, nesta quarta-feira (24), em São Januário. O treinador fez questão de destacar os méritos de sua equipe, que correu atrás da virada após sair perdendo.

"Fazendo a analise do jogo, acho que o time foi muito bem. Nos períodos de 11 contra 11 acho que tivemos nossos melhores momentos. A gente estava com muita pressão na marcação, levando vantagem nos duelos, o jogo estava fluindo. Aí a gente teve um erro daqueles que a gente não pode cometer. Aí teve a expulsão. Obviamente o Bahia tinha que se defender e a gente é um time com a vocação ofensiva forte. Com a entrada do David, empilhamos chances de gol e ganhamos com muito mérito", analisou o treinador.

Mesmo com a vitória, Diniz ficou na bronca com a arbitragem. Na opinião do técnico cruz-maltino, faltou critério para João Vitor Gobi. O time carioca reclama que o Bahia deveria ter mais dois jogadores expulsos, além de Jean Lucas, que levou o vermelho.

"Acredito que mesmo tendo a expulsão, o outro lance foi para expulsão claramente. E o critério de se apitar foi modificando. Começa com um jeito de deixar o jogo correr mais, depois tem a expulsão, aí começa a picotar o jogo. O juiz era o quarto árbitro lá em Porto Alegre (contra o Internacional). Os caras fizeram cera desde o início do jogo e não fez menção em nenhum momento em dar cartão amarelo. E o Léo Jardim vai ser nos próximos anos o único goleiro expulso no Brasil por conta do que aconteceu lá no Sul de o juiz achar que estava fazendo cera", esbravejou.

A vitória faz o Vasco respirar na tabela do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino chegou a 27 pontos, abrindo cinco de vantagem para a zona de rebaixamento, e saltou para a 13ª posição. O próximo desafio será contra o Cruzeiro, no sábado (27), às 18h30 (de Brasília), novamente em São Januário.

Veja outras respostas de Diniz:

Atuação de Coutinho

"Acho que ele se credencia cada vez mais para ser um nome para disputar uma Copa do Mundo. Ele leva uma vantagem porque não precisa ser testado. Ele cada vez mais se coloca nessa condição. Fez uma partida brilhante. Fez gol, podia ter feito um golaço de falta. Treina cada vez mais, está se lesionando cada vez menos. Se credencia jogo a jogo a ser um dos candidatos a vaga na Copa do Mundo."

Confiança

"O time era um time que se abalava quando tomava gol. Eu não senti isso comigo no Vasco. A gente foi jogando de uma maneira muito focada. Mesmo nos jogos que a gente não conseguiu vencer. Já aconteceu até o contrário. Dar um pouco de relaxamento em jogos que estávamos ganhando. Estamos trabalhando de maneira consistente. Em todos os jogos tivemos mais chance de ganhar do que de perder. Hoje foi um time que foi soberano na vitória."

Saída de Renato Gaúcho do Fluminense

"Difícil fazer uma análise. Se ele sentiu que tinha que sair, a gente tem que respeitar. Está tudo certo; Eu sinceramente acompanhei muito pouco do que aconteceu de repercussão. Se ele achou que tinha que sair, a gente tem que respeitar os motivos de cada um"

