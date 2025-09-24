Puma Rodríguez marcou na vitória do Vasco sobre o Bahia - Matheus Lima / Vasco

Publicado 24/09/2025 21:32

fotogaleria Rio - Após 130 dias, o Vasco, enfim, voltou a vencer em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (24), o Cruz-Maltino saiu atrás no placar, mas buscou a virada por 3 a 1 sobre o Bahia, em jogo atrasado da 16ª rodada. Sanabria abriu o placar para os nordestinos após uma bobeira da defesa vascaína. Depois, Philippe Coutinho, Puma Rodríguez e Luciano Juba (contra) marcaram para o time de Fernando Diniz.

A vitória faz o Vasco respirar na tabela do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino chegou a 27 pontos, abrindo cinco de vantagem para a zona de rebaixamento, e saltou para a 13ª posição. O próximo desafio será contra o Cruzeiro, no sábado (27), às 18h30 (de Brasília), novamente em São Januário.

Os dois times fizeram um primeiro tempo fraco tecnicamente e muito picotado, especialmente pela arbitragem confusa. Mesmo sem ser brilhante, o Vasco se mostrou mais perigoso no início. A grande chance de abrir o placar veio aos 10 minutos, quando Nuno Moreira carimbou a trave após cobrança de escanteio. Depois disso, o Cruz-Maltino mostrou dificuldade para produzir jogadas de ataque, mesmo com mais posse.

Do outro lado, o Bahia pouco arriscava, mas foi premiado com uma lambança da defesa do Vasco. Aos 30 minutos, em um erro clássico de "saidinha" do time de Fernando Diniz, Lucas Freitas deu passe na fogueira para Hugo Moura, que perdeu a divida e viu Sanabria tocar por cima de Léo Jardim para abrir o placar, na única grande chance do time nordestino na primeira etapa.

Três minutos depois, o Vasco voltou para o jogo com a expulsão de Jean Lucas. O volante do Bahia levou o vermelho após acertar o cotovelo em Barros e o VAR recomendar a revisão ao árbitro João Vitor Gobi, que mais cedo irritou os vascaínos ao não expulsar Rezende por carrinho em Philippe Coutinho.

Com um homem a mais, o Vasco voltou a se impor na partida e chegou ao gol de empate no fim do primeiro tempo. Cuesta avançou pelo lado direito e cruzou na área para Coutinho, que se antecipou ao goleiro Ronaldo e tocou de cabeça para deixar tudo igual em São Januário.

Na volta para o segundo tempo, como era de se esperar, o Bahia fechou a casinha para tentar segurar o empate com um jogador a menos, mas o Vasco precisou de apenas 15 minutos para furar o bloqueio. Nuno cobrou escanteio na cabeça de Puma Rodríguez, que subiu mais do que todo mundo para tocar de cabeça e virar a partida.

Em desvantagem, Rogério Ceni até tentou fazer o Bahia se arriscar mais com algumas substituições, mas a equipe não mostrou poder de fogo, ao contrário. Em erro na saída de bola da defesa, Nuno Moreira recuperou a bola e tocou para Vegetti. O capitão vascaíno tentou o passe para Andrés Gomez, mas Luciano Juba fez o corte para dentro do próprio gol e aumentou a vantagem do Vasco.

Nos últimos minutos, o clube carioca ainda desperdiçou chances de aumentar com Philippe Coutinho, David e Vegetti, que acabaram não fazendo falta. No fim, o placar de 3 a 1 foi justo para coroar a boa atuação do time de Fernando Diniz.

VASCO X BAHIA

Local: São Januário (RJ)

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Daniel Luís Marques e Evandro de Melo Lima

Quarto árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas (David) e Puma Rodríguez; Hugo Moura (Mateus Carvalho), Barros e Philippe Coutinho (Matheus França); Andrés Gomez (Garré), Nuno Moreira (Lucas Oliveira) e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

BAHIA: Ronaldo, Gilberto (Santiago Arias), Gabriel Xavier, Santiago Mingo e Luciano Juba; Rezende, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Michel Araújo (Tiago), Willian José (Acevedo) e Sanabria (Iago). Técnico: Rogério Ceni.

Cartões amarelos: VAS: David; BAH: Gilberto e Sanabria

Cartão vermelho: BAH: Jean Lucas

Gols: VAS: Philippe Coutinho (45'/1ºT), Puma Rodríguez (15'/2ºT) e Luciano Juba (contra) (31'/2ºT); BAH: Sanabria (30'/1ºT)




















