Philippe Coutinho vai para a galera após fazer o primeiro gol: o camisa 10 foi o destaque do Vasco na redenção do time em São Januário - Matheus Lima / Vasco

Publicado 24/09/2025 22:16

vitória por 3 a 1 do Vasco sobre o Bahia, nesta quarta-feira (24), em São Januário, em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, Philippe Coutinho destacou a importância do resultado para a equipe. Em entrevista ao Prime Video, o camisa 10 afirmou que o time precisa encarar todos os jogos como "final", assim como aconteceu diante do time nordestino. Rio - Um dos grandes nomes da, nesta quarta-feira (24), em São Januário, em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, Philippe Coutinho destacou a importância do resultado para a equipe. Em entrevista ao Prime Video, o camisa 10 afirmou que o time precisa encarar todos os jogos como "final", assim como aconteceu diante do time nordestino.

“A vitória é muito importante. Estamos em uma situação delicada. A gente tem que viver cada jogo uma final. Eu acredito que durante a competição fizemos jogos em que merecíamos ter ganho. Mas a gente aprendeu com os nossos erros e temos que seguir melhorando. Hoje a gente sai daqui vitorioso, mas não dá muito tempo de comemorar, porque sábado já tem outra final e precisamos estar com a cabeça no lugar pra fazer um grande jogo”, disse Coutinho.

Apesar do bom momento, o meia-atacante evitou falar sobre o sonho de voltar a defender a seleção brasileira.

“Bom, isso aí eu deixo para o externo. Muita gente em alguns momentos fala bem e outros momentos falam muito mal de mim. O que eu quero fazer é não dar ouvido ao externo. Eu tenho que focar no que eu posso fazer, que é melhorar a cada dia. Ser melhor do que eu fui no último jogo. Agora, essa semana, ser melhor do que eu fui hoje pra poder ajudar o Vasco. É esse o meu pensamento”, finalizou.

A vitória fez o Vasco respirar na tabela do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino chegou a 27 pontos, abrindo cinco de vantagem para a zona de rebaixamento, e saltou para a 13ª posição. O próximo desafio será contra o Cruzeiro, no sábado (27), às 18h30 (de Brasília), novamente em São Januário.