Inglaterra - Técnico do Liverpool, Arne Slot fez duras críticas a Ekitike após a classificação às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. O atacante foi o responsável por balançar a rede no fim e selar a vaga para os Reds, com o 2 a 1 sobre o Southampton, em Anfield. No entanto, tirou a camisa na comemoração, levou o segundo amarelo e, consequentemente, foi expulso.
Antes, havia sido advertido por dar um soco na bola. O técnico ainda fez questão de ressaltar que a jogada do gol foi de Chiesa, que rolou a bola para o francês marcar sem ninguém na frente.

"Foi desnecessário e estúpido. O primeiro (amarelo) já era desnecessário e, até certo ponto, estúpido, porque você tem que controlar suas emoções", declarou o treinador.

"Sou antiquado, tenho 47 anos e nunca joguei neste nível, mas marquei alguns gols. Se tivesse marcado um gol como este, teria ido até o Chiesa e dito: 'Este gol é sobre você, não sobre mim'. Tão desnecessário, nada inteligente. Eu também chamo de estúpido", complementou.
Ekitike chegou ao Liverpool em julho deste ano e, desde então, fez cinco gols em oito jogos.