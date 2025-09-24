Momento em que Ekitike celebra gol marcado pelo Liverpool sobre o Southampton, em Anfield - Paul Ellis / AFP

Momento em que Ekitike celebra gol marcado pelo Liverpool sobre o Southampton, em AnfieldPaul Ellis / AFP

Publicado 24/09/2025 16:38

Inglaterra - Técnico do Liverpool, Arne Slot fez duras críticas a Ekitike após a classificação às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. O atacante foi o responsável por balançar a rede no fim e selar a vaga para os Reds, com o 2 a 1 sobre o Southampton, em Anfield . No entanto, tirou a camisa na comemoração, levou o segundo amarelo e, consequentemente, foi expulso.

Antes, havia sido advertido por dar um soco na bola. O técnico ainda fez questão de ressaltar que a jogada do gol foi de Chiesa, que rolou a bola para o francês marcar sem ninguém na frente.



"Foi desnecessário e estúpido. O primeiro (amarelo) já era desnecessário e, até certo ponto, estúpido, porque você tem que controlar suas emoções", declarou o treinador.



