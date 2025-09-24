Hugo Hoyama nos Jogos Olímpicos de 2012, em LondresFoto: Saeed Khan/AFP
Após infarto, Hugo Hoyama deve deixar a UTI em 24 horas
Ícone do tênis de mesa brasileiro passou por cirurgia no miocárdio
Fluminense se reúne para debater perfil e não tem pressa para definir próximo técnico
Marcão deve comandar o time contra o Botafogo, domingo (28), no Maracanã
Procuradoria do STJD pede aumento da pena de Bruno Henrique
Atacante aguarda novo julgamento sobre acusação de beneficiar apostadores ao forçar cartão amarelo
Imprensa espanhola exalta Vini Jr após golaço pelo Real Madrid: 'Voando'
Brasileiro se destacou na vitória sobre o Levante, na última terça-feira (23)
Relatório aponta 82% de acerto em lances polêmicos no Brasileirão
Documento do Comitê de Especialistas Internacionais destaca 53 acertos em 65 jogadas contestadas
Barboza rasga elogios ao trabalho de Davide no Botafogo: 'Muita experiência'
Zagueiro revelou que o técnico trouxe treinos do Real Madrid para o Glorioso
