Hugo Hoyama nos Jogos Olímpicos de 2012, em LondresFoto: Saeed Khan/AFP

Publicado 24/09/2025 15:51

cirurgia no miocárdio, realizada na última segunda-feira (22), após sofrer um infarto. Rio - Lenda do tênis de mesa brasileiro, Hugo Hoyama deve receber alta da unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital do Coração, em São Paulo, nas próximas 24 horas. O ex-atleta de 56 anos se recupera de

"O Hcor informa que o paciente Hugo Hoyama segue evoluindo bem. A previsão é que receba alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o quarto nas próximas 24 horas", informou o boletim divulgado pelo hospital.

Em contato rápido com o site "ge", Hoyama disse estar se recuperando bem. O mesatenista tem a expectativa de ir para casa em breve.

"Estou bem, me recuperando. Acho que em uns cinco ou seis dias estarei de volta para casa", afirmou.

Hugo Hoyama é um nome histórico do tênis de mesa do Brasil e o maior medalhista pan-americano da modalidade: 10 de ouro, uma de prata e quatro de bronze. Também faz parte do seleto grupo de atletas que disputaram oito Olimpíadas.