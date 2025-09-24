Alexander Barboza em ação durante treino do Botafogo no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Rio - Um dos pilares defensivos do Botafogo, Alexander Barboza analisou o trabalho de Davide Ancelotti no comando do time. O zagueiro argentino rasgou elogios ao treinador italiano, que chegou ao Glorioso em julho deste ano.
"É muito importante. Um técnico de muita experiência, não em si como técnico, mas com tudo o que ele viveu com seu pai no Real Madrid, que, para mim, é o melhor time do mundo. Muitas vezes ele mostra imagens de treinos do Real Madrid e tentamos replicar aqui", disse o jogador em entrevista ao canal da jornalista Yara Fantoni.

"Sempre tentamos fazer o que o mister pede. É um técnico que gosta muito de atacar, e nós também. Tem muitos trabalhos muito bons, que eu não conhecia. E hoje ele faz tudo aqui. É muito bom", complementou.
Davide Ancelotti esteve à frente do Botafogo em 17 jogos até aqui. Foram oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas. No período, foi eliminado nas oitavas da Libertadores da América, para a LDU, do Equador, e nas quartas da Copa do Brasil, para o Vasco.
Já no Campeonato Brasileiro, o Glorioso ocupa a quinta posição, com 39 pontos, e luta por uma vaga no G-4. O próximo compromisso será contra o Grêmio, nesta quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em jogo atrasado da 16ª rodada.