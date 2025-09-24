Vini Jr em ação pelo Real Madrid contra o Levante, em ValenciaJose Jordan / AFP
Imprensa espanhola exalta Vini Jr após golaço pelo Real Madrid: 'Voando'
Brasileiro se destacou na vitória sobre o Levante, na última terça-feira (23)
Relatório aponta 82% de acerto em lances polêmicos no Brasileirão
Documento do Comitê de Especialistas Internacionais destaca 53 acertos em 65 jogadas contestadas
Barboza rasga elogios ao trabalho de Davide no Botafogo: 'Muita experiência'
Zagueiro revelou que o técnico trouxe treinos do Real Madrid para o Glorioso
Vasco consegue avanço e fica mais perto de ter o dinheiro para a reforma de São Januário
Secretário municipal e vereador confirmam que documento para venda de potencial está para sair
Após pedir demissão, Renato Gaúcho se despede do Fluminense nas redes sociais
Técnico deixou o Tricolor após a eliminação nas quartas de final da Sul-Americana, no Maracanã
Andrés Gómez vive expectativa por primeiro jogo como titular no Vasco
Colombiano já soma duas assistências em quatro partidas pelo Cruz-Maltino
