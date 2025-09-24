Arbitragem do Brasileirão tem bom número de acertos em lances relevantes, segundo relatório da CBF - Divulgação / CBF

Publicado 24/09/2025 14:31

A CBF divulgou o relatório de arbitragem referente ao primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro e às oitavas de final da Copa do Brasil. O balanço mostra que, em 65 lances polêmicos analisados pelo Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI), houve 53 decisões corretas, resultando em 82% de acerto.



No total das partidas avaliadas, a precisão chegou a 99,79% em todos os lances.



Análise de especialistas da arbitragem



O CCEI é formado pelos ex-árbitros Fifa Néstor Pitana (Argentina), Nicola Rizzoli (Itália) e Sandro Meira Ricci (Brasil). O grupo tem a missão de revisar os lances considerados controversos, encaminhados pelos clubes nos Fóruns Permanentes organizados pela CBF após cada rodada.



Segundo o documento, 52 pareceres foram emitidos em jogos da Série A e três em confrontos da Copa do Brasil. Em todos os casos, os especialistas analisaram jogadas interpretativas ou factuais.



Erros no Brasileirão com proporção mínima



Apesar dos 12 equívocos apontados nos lances polêmicos, a CBF destacou que, ao longo das 19 rodadas do primeiro turno do Brasileirão, os árbitros tomaram cerca de 5.700 decisões relevantes. Assim, os erros representam apenas 0,21% do total.



Aprovação dos clubes



O presidente da Comissão de Arbitragem, Rodrigo Cintra, afirmou que o modelo tem recebido boa aceitação das equipes.



"Um clube, quando recebe uma negativa ou uma decisão contrária ao seu interesse, em primeira instância pode ser reativo. Entretanto, depois que se explicam as questões e se apresenta o parecer do CCEI, os clubes ficam satisfeitos. Isso é bom porque serve para todos que participam das reuniões", afirmou.



Os Fóruns Permanentes, realizados às segundas-feiras, permitem que os clubes enviem lances até as 11h para análise no mesmo dia. Cintra destacou que, em diversas ocasiões, as equipes sequer enviam pedidos, reconhecendo que a arbitragem foi satisfatória.





