Presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez sugeriu à Fifa mais jogos na América do Sul na Copa do Mundo de 2030 - Divulgação/Alejandro Domínguez

Publicado 24/09/2025 12:18

Rio - A Conmebol realizou uma reunião com a Fifa, nesta última terça-feira (23), em Nova Iorque, nos Estados Unidos, para debater a organização da Copa do Mundo de 2030. A confederação sul-americana sugeriu mais jogos na América do Sul durante a competição, segundo o jornalista Rodrigo Mattos.

A Copa do Mundo de 2030 terá sede tripla com Espanha, Portugal e Marrocos. Porém, em homenagem ao centenário do Mundial, que foi disputado pela primeira vez no Uruguai em 1930, a Fifa incluiu três jogos na América do Sul: um na Argentina, um no Paraguai e um no Uruguai.

No último encontro, a Conmebol sugeriu realizar mais jogos na América do Sul. A proposta da confederação sul-americana é para que Argentina, Paraguai e Uruguai tenham um grupo cada e sejam sede de pelo menos seis jogos. Além disso, também defende o aumento de 48 para 64 seleções participantes.

A reunião em Nova Iorque contou com a presença de Gianni Infantino, presidente da Fifa; Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol; e os presidentes das associações de futebol da Argentina, Chiqui Tápia; Nacho Alonso, do Uruguai; e Robert Harrison, do Paraguai.

Além dos dirigentes, os presidentes do Paraguai, Santiago Peña, e o do Uruguai, Yamandu Orsi, também estiveram presentes. Eles já estavam em Nova Iorque para a Assembleia Geral da ONU e aproveitaram para incluir na agenda a reunião com a Fifa.