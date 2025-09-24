Formado pela base do Arsenal, Billy Vigar atua pela sétima divisão inglesaDivulgação
Jogador se choca com parede e sofre grave lesão cerebral durante partida
Encaminhado de helicóptero ao hospital, Billy Vigar está em coma induzido
Vasco renova prazo para empresa exercer opção de compra do potencial construtivo
Clube ainda aguarda a publicação do Termo de Transferência
Flamengo conta com Jorginho para dar fim a altos e baixos: 'Expectativa é grande'
Rubro-Negro enfrenta Estudiantes na quinta-feira, por vaga na semifinal da Libertadores
Briga entre torcedores do Lanús causou atraso e terminou com um detido no Maracanã
Polícia precisou intervir para restabelecer ordem no setor visitante
Jogadores do Fluminense reagem a pedido de demissão de Renato: 'Decepcionado'
Treinador mostra incômodo com críticas dos torcedores em decisão que comunicou no vestiário
Enzo, filho de Cristiano Marcello, estreia no Boxe amador no próximo fim de semana
Adolescente de 13 anos sobe ao cage em Porto União-SC no Union Fight Show
