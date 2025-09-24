Jogadores do Lanús na praiaReprodução/X @clublanus

Rio - Os jogadores do Lanús foram à praia nesta quarta-feira (24), um dia após eliminarem o Fluminense da Sul-Americana. Os atletas correram na areia, mas também aproveitaram para jogar vôlei e tomar um banho de mar.
O perfil do clube argentino postou o vídeo nas redes sociais. Confira abaixo:
Leia mais: Otávio e Renê reclamam de vaias da torcida do Fluminense
Na noite da última terça-feira (23), o Lanús empatou com o Fluminense em 1 a 1 no Maracanã. Como venceu por 1 a 0 no jogo de ida, em La Fortaleza, o time argentino avançou à semifinal da Sul-Americana.
O Tricolor, por sua vez, se despediu da competição e viu Renato Gaúcho pedir demissão. A cúpula do Flu iniciou nesta quarta(24) uma série de reuniões para definir o perfil do próximo treinador. Não há pressa pela definição, e Marcão vai comandar o time interinamente.