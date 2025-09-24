Felipe Drugovich fechou com a Andretti, da Fórmula E - Divulgação / Andretti

Publicado 24/09/2025 15:56

Rio - Nesta quarta-feira (24), a equipe Andretti anunciou a contratação do brasileiro Felipe Drugovich. Pela Fórmula E, categoria com veículos exclusivamente elétricos, o paranaense de 25 anos será titular na temporada 2025/2026.

Desde 2022, quando foi campeão da Formula 2, Drugovich estava como reserva da Aston Martin na Fórmula 1. Após a saída de Nico Muller, anunciada na terça-feira (23), o piloto brasileiro formará dupla com Jake Dennis, que foi campeão da categoria em 2022/2023.

Felipe Drugovich será o primeiro brasileiro da história da equipe e afirmou que mantinha conversas com a escuderia desde o título da F2, em 2022.

"Estou muito feliz em anunciar que vou me juntar à Andretti na Fórmula E e estou realmente empolgado com o que vem pela frente. Minha equipe e eu estamos em contato com a Andretti desde que conquistei o título da Fórmula 2, então é ótimo termos conseguido manter essa conexão todo esse tempo e finalmente ter a oportunidade de trabalhar juntos", comentou o brasileiro.

"Significa muito para mim saber que vou competir em todas as sessões e não apenas atuar como piloto reserva, como fiz nos últimos anos. Sou muito grato a toda a organização Andretti Global por acreditar no meu potencial e por todo o apoio. Um agradecimento especial também ao Roger (Griffiths, chefe da equipe) por ter entrado em contato e tornado isso possível" completou.

Roger Griffiths, chefe de equipe da Andretti, elogiou o brasileiro de "rápido e inteligente", além de fazer questão de agradecer à Aston Martin por liberar Drugovich.

"Pessoalmente, estou muito empolgado para dar as boas-vindas ao Felipe para a Andretti. Felipe é um piloto que está no nosso radar há algum tempo, observamos seu progresso durante várias sessões de testes da Fórmula E com muito interesse. Ele é um piloto rápido e inteligente que já demonstrou que pode se adaptar rapidamente às demandas do campeonato, como vimos na sua estreia em Berlim", disse Griffiths.

O piloto já havia participado de provas da Fórmula E. Mesmo com os compromissos na F1, o brasileiro disputou duas provas do ePrix de Berlim pela equipe Mahindra. O melhor resultado foi o sétimo lugar, conquistando seis pontos.

Mesmo longe da Formula 1, principal categoria do automobilismo mundial, Drugovich está inserido na TWG Motorsport, divisão da TWG Global, que junto com a General Motors, terá a equipe da Cadillac em 2026.