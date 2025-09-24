Ronaldo Fenômeno é ídolo da seleção brasileira - Daniel Ramalho / AFP

Publicado 24/09/2025 17:16

São Paulo - Ronaldo destacou a importância de Neymar para a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Em evento realizado na cidade de São Paulo, que também contou com a presença do camisa 10 do Santos, o Fenômeno pontuou: "não temos outro jogador como o Neymar".

"Ele é um jogador determinante para a seleção brasileira. Não temos outro jogador como o Neymar. E a gente espera que ele esteja 100% para Copa, porque, se ele estiver, com certeza nós vamos ter resultados melhores do que se ele não estiver", disse Ronaldo.

Ronaldo também vê semelhanças entre a situação de Neymar com a que ele viveu antes de 2002, quando o Brasil foi pentacampeão do mundo. A um ano da Copa do Mundo, o camisa 10 do Santos ainda vem sofrendo com problemas físicos.

"É um exagero por parte dessa minoria que acredita que é um descaso dele (na recuperação física). Quem viveu no futebol entende perfeitamente quão difícil é voltar de uma lesão e pegar ritmo e confiança novamente. Ele está no tempo certo. Outro dia, eu estava jogando tênis com a Luisa Stefani, campeã no São Paulo Open de duplas, e ela na mesma época do Neymar teve uma lesão no ligamento cruzado. Até hoje ela sente dor. É um processo que tem que ir aos poucos mesmo", disse.

Recentemente, Neymar sofreu uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita e está fora dos gramados, desfalcando o Peixe até meados de outubro.

Indagado sobre Carlo Ancelotti, o Fenômeno mostrou que tem fé que o italiano poderá alcançar grandes objetivos.

"O Ancelotti é um grande treinador. Estive com ele no Milan e é um grande amigo que eu tenho no futebol. É um cara que já trouxe estabilidade à seleção brasileira. Eu tenho muita fé que ele pode alcançar grandes objetivos", finalizou.