Galvão Bueno é sócio e conselheiro da NSportsReprodução / YouTube
SBT fecha parceria com Galvão Bueno para transmitir Copa do Mundo de 2026
Emissora entrou em acordo com a NSports, que tem o narrador como sócio, para exibir os jogos
Brasil já tem ao menos um time garantido no Mundial de Clubes de 2029; entenda
Flamengo e Palmeiras disputam primeira vaga no torneio internacional na decisão da Libertadores
Com sequência de jogos no Rio, Vasco quer manter boa fase por vaga na Libertadores
Sob o comando de Fernando Diniz, o Cruz-Maltino luta por classificação ao torneio continental
Ferrari não pretende renovar com Hamilton após 2026
Relação ruim com a cúpula da escuderia italiana pode ser determinante para o futuro
Volta por cima: Fluminense já supera pontuação de 2024 no Brasileiro
Tricolor atingiu a marca do ano passado com oito rodadas de antecedência
Neymar retorna e pode enfrentar o Fortaleza pela 31ª rodada do Brasileirão
Após mais de um mês fora por lesão, camisa 10 estará à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda
Ônibus da base do Botafogo passa em via durante tiroteio no Rio de Janeiro
Sub-17 retornava de um jogo contra o Vasco pela Copa Rio; entenda
