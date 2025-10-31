Galvão Bueno é sócio e conselheiro da NSports - Reprodução / YouTube

Galvão Bueno é sócio e conselheiro da NSportsReprodução / YouTube

Publicado 31/10/2025 12:20

Rio - O SBT fechou um acordo em parceria com a NSports, empresa que tem Galvão Bueno como sócio e conselheiro, para transmitir a Copa do Mundo de 2026. A emissora vai exibir 32 jogos, incluindo todos da seleção brasileira, de acordo com o portal "UOL".

Os jogos serão exibidos de forma simultânea nas TV's aberta e fechada. O projeto também vai contar com a participação do jornalista Tiago Leifert, que costuma narrar as partidas no SBT. Galvão Bueno mostrou entusiasmo com a parceria com a emissora paulista.

"É uma emoção que se renova a cada Copa. São mais de cinco décadas contando as histórias que fazem o coração do torcedor brasileiro bater mais forte. Tudo isso é fruto de muito trabalho, dedicação e de uma parceria construída com confiança e paixão pelo que fazemos", disse Galvão Bueno.

A Copa do Mundo de 2026 será a quinta edição transmitida pelo SBT. A primeira foi em 1986, no México. Depois, a emissora transmitiu as três edições seguintes: Itália 1990, Estados Unidos 1994 e França 1998. Desde então, o canal não teve mais direito a transmissão dos jogos da competição.

O contrato foi assinado por meio de sublicenciamento com a LiveMode. Além da parceria entre SBT e NSports, a Copa do Mundo de 2026 será transmitida no Brasil pela Globo (TV aberta) e Sportv (TV fechada), e pela CazéTV, que transmitirá todos os 104 jogos em seu canal no YouTube.

