Hamilton está insatisfeito com a Ferrari - Yves Herman / AFP

Publicado 31/10/2025 21:55

Rio - O primeiro ano repleto de dificuldades e de desempenho abaixo do esperado de Lewis Hamilton na Ferrari pode ser determinante para o futuro do piloto na escuderia. Segundo a "ESPN", a escuderia italiana não deve oferecer uma opção de renovação para o britânico após o fim da temporada 2026.

Apesar de considerar a informação ainda como prematura, a versão britânica da ESPN afirma que a relação entre Hamilton e a cúpula da Ferrari não é das melhores. Com isso, a relação ruim seria de extrema importância para a decisão da equipe.

A escuderia já estaria de olho em um possível substituto para o lugar do heptacampeão. O jovem britânico Oliver Bearman, júnior da Ferrari e que atualmente está na Haas, seria a aposta dos italianos. O brasileiro Gabriel Bortoleto também tem sido observado.

Após sair da Mercedes, o piloto, que segundo a imprensa italiana já revelou estar insatisfeito, ainda não se encontrou em sua atual equipe. Nesta temporada, Hamilton não subiu ao pódio em nenhuma corrida e ainda bateu o recorde negativo de piloto com maior jejum de pódios na história da escuderia italiana.

Lewis Hamilton é apenas o sexto colocado na classificação geral. O próximo desafio do heptacampeão na Fórmula 1 começa no próximo final de semana, quando disputa o GP de São Paulo, onde acumula três vitórias e o título mundial de 2008.