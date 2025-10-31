Andrey Santos comemora gol do Chelsea sobre o Wolverhampton Copa da Liga Inglesa 2025 - Foto: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Andrey Santos comemora gol do Chelsea sobre o Wolverhampton Copa da Liga Inglesa 2025 Foto: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Publicado 31/10/2025 19:19

Andrey Santos vem conquistando seu espaço no Chelsea de Enzo Maresca. Desde o início da temporada, o jovem participou de 11 das 15 últimas partidas da equipe, sendo quatro como titular. O volante marcou seu primeiro gol com a camisa dos Blues na vitória por 4 a 3 sobre o Wolverhampton, em partida válida pela Copa da Liga Inglesa.

O gol saiu aos 5 minutos de jogo, quando o volante apareceu na entrada da área e bateu de pé esquerdo, abrindo o placar. A cena trouxe lembranças dos tempos de Strasbourg, onde marcou 11 vezes em 37 partidas na temporada passada. O camisa 17 também elogiou o treinador Enzo Maresca:

"O primeiro gol é sempre muito especial. Vinha tentando há algum tempo, mas sempre faltava um detalhe. O Maresca me dá liberdade para poder chegar ao ataque como elemento surpresa, como eu fazia no Strasbourg, e dessa vez fui feliz e pude ajudar o time".

Além do gol, o volante deu uma assistência para o compatriota Estevão e teve 100% de aproveitamento nos passes, além de liderar os desarmes (2/2) do Chelsea, ao lado de Facundo Buonanotte e Malo Gusto.

Após conquistar a Copa do Mundo de Clubes, o Chelsea não teve um bom início de temporada e ocupa a nona colocação na Premier League, com quatro vitórias, dois empates e três derrotas. Apesar disso, Andrey Santos ressalta a dificuldade da liga e acredita que a competitividade do elenco contribuirá para seu desenvolvimento como jogador:

"Todos nós conhecemos as dificuldades da Premier League e nesta temporada não seria diferente. Está tudo muito equilibrado. Temos que ir passo a passo. Temos um elenco com grandes jogadores e isso é fundamental para uma temporada longa e com tantas competições importantes pela frente. Estar disputando vaga com esses grandes jogadores no dia a dia, tenho certeza que me fará um jogador o melhor".