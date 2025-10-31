Andrey Santos comemora gol do Chelsea sobre o Wolverhampton Copa da Liga Inglesa 2025 Foto: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images
Ex-Vasco, Andrey Santos celebra primeiro gol pelo Chelsea: 'Muito especial'
Volante brasileiro também analisou a forte concorrência nos Blues
CBF deve antecipar jogos de Palmeiras e Flamengo antes da final da Libertadores
Equipes vão se enfrentar pela Glória Eterna em Lima, no Peru
Após desgaste na Libertadores, Flamengo terá 'adversário ideal' no Brasileiro
Rubro-Negro defenderá longa invencibilidade contra o Sport neste sábado (1º), no Maracanã
Federação Turca suspende 149 juízes por suposto envolvimento em escândalo de apostas
Entidade decidiu impor sanções de oito a 12 meses aos envolvidos
Três desfalques forçam mudanças de Zubeldía no Fluminense para encarar o Ceará
Tricolor enfrentará o Vozão no domingo (2), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro
Agora no Fluminense, Lima e Samuel Xavier reencontram o Ceará no Brasileiro
Dupla conquistou a Copa do Nordeste pelo Vozão, em 2020
