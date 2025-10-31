Rio - A CBF encaminhou mudanças no calendário do Campeonato Brasileiro para ajustar os compromissos de Palmeiras e Flamengo antes da decisão da Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. A entidade deve confirmar em breve a antecipação dos jogos da 36ª rodada do Brasileirão, que originalmente ocorreriam entre os dias 29 e 30 de novembro. A informação é da 'ESPN'.
A tendência é que os confrontos Grêmio x Palmeiras e Atlético-MG x Flamengo sejam remarcados para terça-feira, dia 25, permitindo que as delegações viajem com antecedência e cumpram o prazo de chegada estabelecido pela Conmebol — até 23h59 (de Brasília) de quarta-feira (26).
Além de estarem na final continental, alviverdes e rubro-negros também são rivais diretos na briga pelo título brasileiro. Faltando nove rodadas para o fim da competição, o Palmeiras lidera com 62 pontos, seguido de perto pelo Flamengo, com 61.
A tabela desmembrada da 36ª rodada ainda será publicada oficialmente pela CBF, mas a medida é vista como fundamental para preservar o planejamento e a logística dos finalistas da Libertadores, que representarão o futebol brasileiro na decisão.
Veja os próximos jogos das duas equipes:
. Palmeiras
Juventude (F) – 2/11, 18h30
Santos (C) – 6/11, 21h30
Mirassol (F) – 9/11, 20h30
Santos (F) - 15/11, 21h00 *Jogo atrasado da 13ª rodada
. Flamengo
Sport (C) – 1/11, 21h
São Paulo (F) – 5/11, 21h30
Santos (C) – 9/11, 18h30
Sport (F) - 15/11, 18h30 *Jogo atrasado da 12ª rodada
