Presidente da Federação Turca de Futebol, Ibrahim Haciosmanoglu, em coletiva de imprensaReprodução / Instagram
Federação Turca suspende 149 juízes por suposto envolvimento em escândalo de apostas
Entidade decidiu impor sanções de oito a 12 meses aos envolvidos
