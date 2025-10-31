Estádio Monumental de Lima foi o palco da final da Libertadores de 2019, conquistada pelo Flamengo - Reprodução

Publicado 31/10/2025 17:08

Rio - A Conmebol iniciou nesta sexta-feira (31) a pré-venda dos ingressos para a decisão da Libertadores. Pela quinta vez nos últimos seis anos, a final será brasileira. Flamengo e Palmeiras irão se enfrentar em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro.

Segundo a Conmebol, torcedores peruanos que possuem cartões de crédito Mastercard — patrocinadora oficial da competição — emitidos pelo banco BBVA, poderão adquirir os ingressos de forma antecipada. A pré-venda começou nesta sexta-feira (31), às 16h (horário de Brasília), e vai até o dia 5 de novembro, às 23h59, ou até os ingressos se esgotarem.

As compras devem ser feitas pelo site ElevenTickets, com limite de até quatro ingressos por pessoa, conforme a tribuna escolhida. Nos próximos dias, os canais oficiais da Libertadores devem informar sobre a venda de ingressos para os torcedores de Flamengo e Palmeiras.

Flamengo e Palmeiras estão confirmados na final da Libertadores. O Rubro-Negro assegurou a vaga ao segurar o empate em 0 a 0 com o Racing, mesmo com um jogador a menos desde os 10 minutos do segundo tempo, e avançou pelo placar agregado de 1 a 0.

Já o Palmeiras protagonizou uma virada histórica. Precisando superar três gols de desvantagem, goleou a LDU por 4 a 0, com gols de Ramón Sosa, Bruno Fuchs e duas vezes Raphael Veiga, garantindo o retorno do Alviverde à decisão continental.

