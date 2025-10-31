Fred Nantes, diretor de competições da Conmebol, é demitido. - NORBERTO DUARTE / AFP

Fred Nantes, diretor de competições da Conmebol, é demitido.NORBERTO DUARTE / AFP

Publicado 31/10/2025 15:16

Rio - A Conmebol demitiu o diretor de competições e operações Fred Nantes. O dirigente brasileiro, que ficou conhecido por suas participações nos sorteios da Libertadores e Sul-Americana, era uma das principais figuras da organização dos torneios continentais. Ele estava no cargo desde 2018.

Inicialmente responsável apenas pelo departamento de competições de clubes, Nantes passou a atuar, a partir de 2021, também na direção de operações. Com isso, assumiu um papel central na logística e no calendário das competições da Conmebol.

Antes de chegar à entidade sul-americana, o gaúcho acumulou experiência na organização da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, onde foi responsável pela elaboração do calendário de jogos, pela preparação dos gramados e pela coordenação dos centros de treinamento das seleções. Além disso, atuou no atendimento às 32 delegações participantes.

Professor de educação física e árbitro nível 3 da Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF), Nantes foi gerente de Arbitragem do Panamericano de 2007, no Rio de Janeiro. Posteriormente, ele atuou como gerente de operações da candidatura da cidade às Olimpíadas de 2016.

Apesar da vasta experiência, Fred Nantes estava lidando com críticas internas de funcionários e colaboradores da Conmebol, que questionavam sua gestão e organização perante às competições. Nem o dirigente, nem a federação se pronunciaram sobre a demissão.