Troféu do Mundial de ClubesLucas Merçon / Fluminense FC
Tanto Palmeiras quanto Flamengo estiveram na primeira edição do reformulado Mundial de Clubes, que ocorreu nos Estados Unidos, neste ano. As equipes asseguraram a vaga após conquistarem a Libertadores em 2021 e 2022, respectivamente. Além deles, Fluminense e Botafogo, campeões das duas edições seguintes, também participaram do torneio nos Estados Unidos.
O formato de classificação do Mundial de Clubes pela Conmebol também assegura duas vagas por meio do ranking da Conmebol. O Palmeiras lidera, seguido pelo Racing. Entretanto, se outra equipe brasileira conquistar a Libertadores até 2029, essa classificação não poderá ser utilizada pelos demais clubes do país para garantir a vaga para o Mundial.
Em 2025, por exemplo, River Plate e Boca Juniors se classificaram para o Mundial por meio do ranking, já que somente brasileiros conquistaram a Libertadores entre 2021 e 2024. Com a final brasileira entre Palmeiras e Flamengo neste ano, o domínio do país na competição continental aumentou para sete campeões consecutivos.
Além de Palmeiras ou Flamengo, Cruz Azul, Paris Saint-Germain, Al-Ahli e Pyramids também estão garantidos no próximo torneio, que contará com 32 equipes. O Brasil busca sediar o Mundial de Clubes em 2029, mas deverá contar com a concorrência de Austrália, Catar e Estados Unidos novamente, além de uma candidatura conjunta de Espanha, Portugal e Marrocos - estes que já receberão a Copa do Mundo de 2030.
A final entre Palmeiras e Flamengo ocorrerá em Lima, no Peru, em 29 de novembro. Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), afirmou nessa quinta-feira, após a classificação alviverde no Allianz Parque, que a entidade tentará uma mudança da final para Brasília ou Belém junto à Conmebol. Entretanto, a tendência é que a partida não tenha seu local alterado.
Além do título da Libertadores, o campeão irá disputar a Copa Intercontinental a partir do dia 10 de dezembro, com mando a ser definido. O adversário será o Cruz Azul, campeão da Champions League da Concacaf.
