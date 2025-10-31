Neymar em treino do Santos - Raul Baretta / Santos FC

Neymar em treino do SantosRaul Baretta / Santos FC

Publicado 31/10/2025 20:06

São Paulo - Após mais de um mês afastado, Neymar está novamente à disposição do Santos. Na tarde desta sexta-feira (31), o meia-atacante treinou com bola, antecipou seu retorno e pode ser relacionado para a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza, neste sábado (1), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. A informação foi dada pelo site 'ge'.

Anteriormente, o clube paulista havia planejado adiar o retorno de Neymar para o jogo contra o Leão do Pici, programando sua volta para a partida contra o Flamengo, no dia 9 de novembro. No entanto, o camisa 10 treinou com o “terceiro time” nesta sexta-feira (31), formado geralmente por atletas não relacionados, e demonstrou condições de atuar por alguns minutos. O atacante deseja retornar aos gramados e jogar pelo menos 15 minutos na partida.

O último jogo do atacante com a camisa do Santos foi no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 14 de setembro. Ele começou como titular e foi substituído aos 36 minutos do segundo tempo. Desde então, o camisa 10 estava se recuperando de uma lesão no reto femoral da coxa direita

Na atual temporada, Neymar disputou 23 partidas - 17 como titular -, balançou as redes seis vezes e deu três assistências com a camisa do Santos.

O Peixe ocupa a 16ª colocação, com 32 pontos, e é o primeiro time fora do Z-4. Em caso de derrota, pode terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento. Já o Fortaleza está em 18º lugar, com 27 pontos, e precisa da vitória para manter viva a esperança de permanecer na elite.