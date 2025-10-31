Neymar em treino do SantosRaul Baretta / Santos FC
Neymar retorna e pode enfrentar o Fortaleza pela 31ª rodada do Brasileirão
Após mais de um mês fora por lesão, camisa 10 estará à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda
Ônibus da base do Botafogo passa em via durante tiroteio no Rio de Janeiro
Sub-17 retornava de um jogo contra o Vasco pela Copa Rio; entenda
Técnico do Lyon desconversa sobre proposta de empréstimo ao Real Madrid por Endrick
Brasileiro quer deixar o clube merengue em busca de maior minutagem
Ex-Vasco, Andrey Santos celebra primeiro gol pelo Chelsea: 'Muito especial'
Volante brasileiro também analisou a forte concorrência nos Blues
CBF deve antecipar jogos de Palmeiras e Flamengo antes da final da Libertadores
Equipes vão se enfrentar pela Glória Eterna em Lima, no Peru
Após desgaste na Libertadores, Flamengo terá 'adversário ideal' no Brasileiro
Rubro-Negro defenderá longa invencibilidade contra o Sport neste sábado (1º), no Maracanã
