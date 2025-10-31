Troféu da Conmebol LibertadoresDivulgação/Conmebol
Libertadores terá quinta final brasileira nas últimas seis edições
Flamengo e Palmeiras decidem o torneio no dia 29 de novembro
Xabi Alonso elogia conduta de Vini Jr e diz que polêmica 'foi encerrada' no Real Madrid
Brasileiro se irritou com treinador no último fim de semana
CBF se coloca à disposição de Flamengo e Palmeiras por final da Libertadores no Brasil
Brasília e Belém se ofereceram para sediar decisão
Libertadores terá quinta final brasileira nas últimas seis edições
Flamengo e Palmeiras decidem o torneio no dia 29 de novembro
Palmeiras goleia LDU por 4 a 0, e enfrentará o Flamengo na final da Libertadores
Alviverde reverteu derrota por 3 a 0 na partida de ida e decidirá título contra o Rubro-Negro pela segunda vez
Lanús vence e será o adversário do Atlético-MG na final da Sul-Americana
Time argentino venceu a Universidad de Chile por 1 a 0
Vini Jr posta foto treinando com camisa do Flamengo
Peça tem o número e nome do ex-jogador Ibson
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.