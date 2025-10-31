Troféu da Conmebol LibertadoresDivulgação/Conmebol

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Com a goleada do Palmeiras sobre a LDU por 4 a 0 na última quinta-feira, dia 30, o Brasil terá novamente dois representantes na final da Libertadores. Será a quinta decisão apenas com clubes do país nas últimas seis edições do principal torneio de clubes da América do Sul.
LEIA MAIS: Lanús vence e será o adversário do Atlético-MG na final da Sul-Americana
A última vez que a Libertadores não foi decidida por duas equipes do Brasil foi em 2023, quando o Fluminense conquistou a competição pela primeira vez ao derrotar o Boca Juniors, da Argentina, no Maracanã, por 2 a 1.
LEIA MAIS: Palmeiras goleia LDU e enfrentará o Fla na final da Libertadores
Os clubes brasileiros conquistaram as últimas seis Libertadores e agora com a final entre Flamengo e Palmeiras faturaram mais uma competição. O vencedor do duelo será a primeira equipe do Brasil a conquistar a competição em quatro oportunidades.
LEIA MAIS: Lyon avança em conversas e tem acordo encaminhado por Endrick
Flamengo e Palmeiras já decidiram a Libertadores em uma oportunidade. Em 2021, o Palmeiras derrotou o Rubro-Negro por 2 a 1 e se sagrou tricampeão. A decisão de 2025 irá acontecer no próximo dia 29.