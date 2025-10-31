Xabi Alonso em treino do RealDivulgação / Real Madrid
Xabi Alonso elogia conduta de Vini Jr e diz que polêmica 'foi encerrada' no Real Madrid
Brasileiro se irritou com treinador no último fim de semana
Brasil já tem ao menos um time garantido no Mundial de Clubes de 2029; entenda
Flamengo e Palmeiras disputam primeira vaga no torneio internacional na decisão da Libertadores
Com sequência de jogos no Rio, Vasco quer manter boa fase por vaga na Libertadores
Sob o comando de Fernando Diniz, o Cruz-Maltino luta por classificação ao torneio continental
Ferrari não pretende renovar com Hamilton após 2026
Relação ruim com a cúpula da escuderia italiana pode ser determinante para o futuro
Volta por cima: Fluminense já supera pontuação de 2024 no Brasileiro
Tricolor atingiu a marca do ano passado com oito rodadas de antecedência
Neymar retorna e pode enfrentar o Fortaleza pela 31ª rodada do Brasileirão
Após mais de um mês fora por lesão, camisa 10 estará à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda
Ônibus da base do Botafogo passa em via durante tiroteio no Rio de Janeiro
Sub-17 retornava de um jogo contra o Vasco pela Copa Rio; entenda
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.