Rio - Depois da polêmica no último fim de semana, o clima é de paz no Santiago Bernabéu. Em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, o treinador Xabi Alonso elogiou a conduta de Vini Jr que se desculpou depois de ter esbravejado contra o técnico do Real Madrid ao ser substituído no clássico contra o Barcelona.
"Na quarta-feira, depois de dois dias de descanso, tivemos uma reunião com todos. Vini esteve impecável, falou de coração, e eu fiquei satisfeito. Está tudo resolvido", disse o espanhol.
Vini Jr já tinha se desculpado publicamente com os torcedores do Real Madrid nesta semana. Apesar de Xabi Alonso não ter sido citado pelo brasileiro, o treinador elogiou o tom do comunicado.
"Foi um comunicado muito valioso e positivo. Ele falou com o coração sobre o que quer dar. O mais importante é o que disse a seus companheiros e à torcida. Desde quarta-feira o tema está encerrado. Estamos todos no mesmo barco e remando na mesma direção", concluiu.
Desde a chegada de Xabi Alonso, Vini Jr perdeu o status de incontestável no Real Madrid. O brasileiro já foi substituído outras vezes e também colocado no banco de reservas.