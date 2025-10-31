Samir Xaud é o presidente da CBF - Divulgação / CBF

Samir Xaud é o presidente da CBFDivulgação / CBF

Publicado 31/10/2025 07:30

São Paulo - Com a confirmação da classificação do Palmeiras para a final da Libertadores e a garantia que a final da competição será 100% brasileira, o presidente da CBF, Samir Xaud, afirmou que pode tentar com a Conmebol a transferência da decisão do torneio para o Brasil.

"Por enquanto é Lima. É uma competição organizada pela Conmebol. Com essa final brasileira agora nós vamos podemos ver a possibilidade de vir para o Brasil. Isso se os clubes tiverem interesse. Se os clubes se manifestarem, tiverem a intenção, a CBF pode ajudar nessa interlocução com a Conmebol. Mas deixando claro que a competição é organizada pela Conmebol, então ela que define", disse depois da partida em São Paulo.

A capital peruana está enfrentando uma situação complicada com protestos nas ruas. Atualmente, Lima encontra-se em estado de emergência por conta da situação. A Conmebol, no entanto, mostra-se reticente de trocar o local da final, que irá ocorrer no próximo dia 29. Segundo Xaud, Belém e Brasília foram duas das cidades que se ofereceram para receber a decisão.

"Foram as duas cidades que se ofereceram, que se manifestaram. Mas a gente tem que aguardar os clubes se manifestarem em relação a isso, se tem esse desejo ou não. E se tiver esse desejo, a CBF como instituição máxima do futebol brasileiro, vai encabeçar isso e ajudar nesse diálogo", completou.

Desde que a Libertadores se tornou uma competição de final única, o Brasil recebeu a decisão em duas oportunidades: na edição de 2020 e 2023, ambas no Maracanã. Na primeira, o Palmeiras foi campeão ao derrotar o Santos e na segunda, o Fluminense levantou a taça ao bater o Boca Juniors.