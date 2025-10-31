Troféu da Libertadores - Divulgação / Conmebol

Troféu da LibertadoresDivulgação / Conmebol

Publicado 31/10/2025 08:30 | Atualizado 31/10/2025 08:33

Rio - A classificação do Palmeiras para a final da Libertadores aumentou as chances de termos quatro clubes cariocas na principal competição de clubes da América do Sul no ano que vem. Com um brasileiro como campeão da edição deste ano, o G-6 da competição muito provavelmente se transformará em G-7.

Com Flamengo e Palmeiras brigando ponto a ponto pelo título do Brasileiro também é difícil crer que um dos dois clubes não terminará a competição entre os seis primeiros. Como o campeão da Libertadores tem vaga garantida na competição do ano que vem, uma dessas vagas irá para o sétimo colocado do Brasileirão.

Atualmente, Fluminense, Botafogo e Vasco brigam pelas primeiras colocações do Brasileiro. O Tricolor está na sexta colocação, o Alvinegro na sétima e o Cruz-Maltino na oitava posição. Atualmente, o clube de São Januário estaria fora da Libertadores do ano que vem.

Porém, ainda existe a possibilidade de Vasco e Fluminense conquistarem a vaga por meio do título da Copa do Brasil, já que a dupla está na semifinal da competição. O Cruzeiro, que está em terceiro no Brasileiro, também está na semifinal do torneio e caso seja campeão, pode abrir mais uma vaga na Libertadores por meio da Série A.